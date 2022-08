El president de la Generalitat, Pere Aragonès ; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ; la presidenta del Congrés, Meritxell Batet ; el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta , i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , han guardat aquest dimecres un minut de silenci en homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017 en el cinquè aniversari .

EuropaPress 4631587 familiars dipositen flors homenatge víctimes atemptat 17 agost rambla 17

L'acte, a més de comptar amb la solidaritat i el record cap a les víctimes del tràgic atemptat, també ha vist desfilar una sèrie de partits polítics que només buscaven llançar un missatge en clau de confrontació entre els executius català i espanyol. En aquest terreny s'han mogut especialment bé les dues dretes, Junts i el PP, que han preferit continuar deixant anar les seves proclames polítiques en un dia que en teoria estava dedicat a una cosa molt diferent.

Des de primera hora del matí, a Junts han elogiat l?actuació dels Mossos d?Esquadra durant els atemptats del 17-A i han criticat "la passivitat per part d?alguns estaments polítics i policials de l?Estat espanyol" durant l?atemptat. En un comunicat, el partit ha assegurat que encara queden incògnites per resoldre, i ha censurat que "mai no s'ha volgut investigar amb la transparència i el rigor que requereix" la relació entre el CNI i l'imant de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty .

En el mateix sentit s'ha expressat l'expresident Carles Puigdemont , que ha assegurat que el millor homenatge que es pot fer a les víctimes és “saber tota la veritat”. "No és just ni és humà negar a les víctimes el dret a saber. I és la millor manera d'aclarir dubtes i responsabilitats", ha afirmat en diversos apunts a Twitter i quan fa cinc anys del 17-A. Ha defensat que la reacció de la societat catalana i les administracions va ser exemplar, "digna d'una nació que lluita per la llibertat", i ha demanat no oblidar ni menystenir l'actuació dels servidors públics, governs i ciutadania durant aquests dies.

EL PP PARLA DE VÍCTIMES "ABANDONADES"

El vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons , ha exigit aquest dimecres al Govern central i al de la Generalitat atenció a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) de l'agost del 2017 perquè han estat "abandonades", quan compleix el cinquè aniversari dels atacs. En una entrevista a TVE, González Pons ha assegurat que "més de la meitat de les víctimes" dels atemptats "encara no saben que ho són" i "encara no han estat reconegudes com a víctimes" , per la qual cosa no es beneficien de les prestacions i ajuts a què tenen dret "perquè les administracions no han fet l'esforç de localitzar-les".

Subratllant que les víctimes han estat "abandonades", ha recordat que "se sap qui són", alhora que ha dit que tots dos executius "no s'han acordat" d'aquestes persones en cinc anys , "ni tan sols per trucar-los per telèfon i dir-los que són víctimes" - sense recordar que l'atemptat va passar amb Rajoy a la presidència-.

" Jo tinc un record per a les víctimes, però exigeixo al Govern d'Espanya i al Govern de Catalunya que ho tinguin també i que avui (hi hagi) menys paraules sobre l'atemptat i més acció i més atenció a les víctimes ", ha reblat.

Els atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) del 17 i 18 d'agost del 2017 van provocar 16 morts i més d'un centenar de ferits de 24 nacionalitats. La sentència del cas reconeix 350 víctimes dels fets per ferides físiques o danys psicològics, però la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats pel Terrorisme (Uavat) encara no ha aconseguit contactar amb unes 250 per comunicar-los que la sentència els ha fet reconegut.