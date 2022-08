L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, es dirigeix al grup de manifestants que han assistit a l'homenatge de l'atemptat del 17A a la Rambla/ @EP

Junts ha expressat el seu "més enèrgic rebuig a la interrupció del minut de silenci" protagonitzat per un grup de ciutadans durant l'homenatge a les víctimes de l'atemptat a la Rambla de Barcelona del 17-A.

Durant l'acte, unes 40 persones s'han concentrat als voltants de la Rambla amb cartells de 'Reclamem responsabilitats' i 'Volem saber la veritat', i han escridassat les autoritats en diferents moments de la cerimònia.

En acabar l'acte, Laura Borràs , que ha assistit com a presidenta de Junts, s'ha acostat als manifestants en senyal de suport, i ha estat rebuda a crits de "Presidenta" i acompanyada per un coreig d''Els Segadors'. Després, ha acompanyat el grup fins a la delegació a Barcelona de la Comissió Europea en un acte per demanar a les institucions europees que investiguin els atemptats, una posició que ha estat objecte de la crítica de diversos grups.

D'aquesta manera, Junts s'ha desmarcat de l'actitud de la seva líder, i ha reiterat a través del seu compte de Twitter el seu suport a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, on 16 persones van morir i més d'un centenar van quedar ferides.

L'exsecretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha expressat que avui "no hi hauria d'haver hagut més protagonisme que el dels familiars de les víctimes". "No era el lloc ni per trencar el minut de silenci ni el moment per buscar protagonismes polítics", ha afegit.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha declarat posteriorment davant de la premsa, qualificant d'una "profunda falta de respecte" la interrupció del minut de silenci per part del grup de protesta, així com ha considerat que utilitzar el boicot al minut de silenci" de forma partidista” li sembla “el súmmum de la vergonya”.

Per part seva, l'edil d' Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha fet al·lusió a Borràs en la seva crítica a l'acte dels manifestants mitjançant el seu compte de Twitter. Així, ha assenyalat que "amb els qui adoben i esperonen aquesta poca sensibilitat perquè creuen que les seves causes estan per sobre de la pèrdua d’algú a qui estimes, ni a la cantonada".

La postura de l'expresidenta del Parlament ha coincidit lleugerament amb la de Carles Puigdemont, qui fou l'expresident de la Generalitat i de Junts i ara president del Consell per la República. Puigdemont ha escrit en un fil de Twitter sobre els atemptats que "el millor homenatge que podem fer i el respecte més gran que podem tenir envers les víctimes i les seves famílies és saber tota la veritat".



El diputat de Junts Jaume Alonso Cuevillas, que va exercir com a advocat al judici pels atemptats i va expressar la importància d'investigar els vincles de Es Satty amb el CNI, ha intentat defensar a Borràs. Així, ha aclarit: "Perdonin; no ha anat així". Amb això, ha explicat que al final del minut de silenci, la gent ha començat a cridar “volem saber la veritat”. "Com a advocat de víctimes, els asseguro que això és el que volem", ha assenyalat. "Una altra cosa és que s'hagi xiulat als polítics que no volen que s'investigui i aplaudit als que sí".