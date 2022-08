Algunes de les autoritats presents a l'acte. Foto: Europa Press

L?acte d?homenatge del cinquè aniversari de l?atemptat islamista del 17 d?agost ha tingut alguns moments de tensió. Els polítics han compartit la primera línia amb familiars dels morts als atemptats, i alguns han retret que, un lustre després dels fets, encara hi hagi víctimes que no estan reconegudes com a tal. De fet, s'han viscut alguns moments de tensió entre els assistents, que han tornat a reclamar que s'obri una comissió d'investigació.

El Pla de l´Os de la Rambla, a l´alçada del carrer Hospital, ha estat, un any més, l´escenari de l´acte d´homenatge a les víctimes de l´atemptat islamista de fa 5 anys en aquest passeig de Barcelona. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han les autoritats presents a l'acte, i han guardat un minut de silenci al costat d'associacions de víctimes i veïns.

La poeta Fàtima Saheb i la coral simfònica infantil Vozes han posat l'accent cultural i emotiu a l'acte, que ha durat uns 20 minuts.

HOMENATGE PARAL·LEL

A més, igual que ha passat cada any, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), la Plataforma 17A i la Politeia s'han desmarcat de l'acte institucional, convocant el seu homenatge independent a la Rambla de Canaletes.



CAMBRILS LES RECORDARÀ EL 18A

Finalment, Cambrils recordarà demà, 18 d'agost, les persones que van ser assassinades per la cèl·lula terrorista. L'homenatge es farà al Memorial per la Pau del municipi.