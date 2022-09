Pedro Sánchez, el president del Govern / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha carregat avui durament contra Alberto Núñez Feijóo, en acusar-lo d'haver arribat a la presidència del PP perquè li van posar les grans corporacions d'aquest país i les empreses energètiques. Fins i tot ha intentat desacreditar-lo assegurant que o és "insolvent o té mala fe". El líder popular li ha respost que les seves paraules són un “insult” a la democràcia i que ell ha anat al Senat a oferir un pacte energètic i el que ha rebut són insults. "Res nou al guió", ha postil·lat Feijóo.



Aquest intercanvi d'acusacions ha tingut lloc aquesta tarda al Senat durant un debat desigual sobre el pla d'estalvi energètic , ja que Sánchez ha disposat de més de dues hores per exposar la seva postura i replicar el líder de l'oposició i aquest, d'uns 25 minuts.



El cap de l'Executiu ha insistit diverses vegades al llarg de la seva intervenció que el que li ha quedat clar des que Feijóo va arribar al PP és que "qui el va posar van ser les grans energètiques, les grans corporacions d'aquest país" i ha retret al president del PP que no doni suport a l'impost als beneficis extra de les energètiques, ni tampoc el dels bancs.



Segons Sánchez, aquest és un dels motius pels quals el PP no pacta amb el Govern : "No pacten vostès perquè els seus projectes xoquen contra l'interès general i només beneficien uns quants que són els que els van fer pujar i encoratgen amb entusiasme". Tot i això, ha al·legat sobre això, que altres països de la UE han aprovat impostos per a energètiques i banca.



Sánchez, a més, ha acusat Feijóo de tractar de "soscavar i enderrocar" el Govern utilitzant la guerra d'Ucraïna, però li ha advertit que "fracassarà com va fracassar Casado en el seu intent d'enderrocar el Govern". De fet, li ha retret que digui que té la mà estesa perquè, segons la seva opinió, és per "enviar el precipici al Govern".



ACUSA AL PP D'INSTIGAR ELS JUTGES DEL CGPJ A NO COMPLIR LA LLEI



El president també ha acusat el líder popular de fer un "ús sinistre i continuat del terrorisme per a l'atac partidista" i d'instigar els jutges del Consell General del Poder Judicial perquè no compleixin la llei i no renovin el Tribunal Constitucional.



I en els seus atacs el líder popular també ha intentat desacreditar l'experiència d'Alberto Núñez Feijóo com a governant fent referència a algunes afirmacions que, segons la seva opinió, són errònies i que hauria comès des que és líder del PP. Això, ha dit, tot i que s'ha presentat com un gran gestor després d'estar 13 anys al capdavant de la Xunta de Galícia.



Així, li ha retret que digués que el Govern "es folra" amb la recaptació per la pujada de la inflació quan bona part dels diners, ha dit Sánchez, va a les CCAA. També ha acusat Feijóo de dir que "el rural de Galícia no paga impostos" quan, ha afirmat, això és "fals".



Ha recordat, així mateix, que quan el president del PP es va estrenar al Senat va dir que la prima de risc o havia pujat a 250 punts bàsics quan estava a 110, confonent així la prima de risc amb el tipus d'interès. I li ha retreu haver dit que el Govern de coalició estava enterrant els espanyols en deute públic quan, segons Sánchez aquest ha baixat 7,5 punts, mentre que, ha acusat, el deute gallec ha pujat amb Feijóo.

"INSOLVENT O TÉ MALA FE"



Segons el cap de l'Executiu, aquests exemples demostren que el líder popular és un "insolvent" o té "mala fe" en el que diu per desgastar el Govern. "Tantes ficades de pota", ha exclamat Sánchez alhora que assenyalava que aquestes "les amaguen les terminals mediàtiques" del PP. Tot i això, ha afirmat que ha hagut de ser una gran satisfacció per a Feijóo que el Govern hagi decidit baixar l'IVA del 21 al 5 per cent. Però li ha demanat que no es facin il·lusions perquè “el rellotge parat només encerta dues vegades al dia”.



Pedro Sánchez també ha retret a Feijóo que hagi dit que el seu Govern està en una "fase irremissible de deteriorament" com al llibre 'La tardor del patriarca', de Gabriel García Márquez. "Potser creuen que qualificar-me com 'la tardor del patriarca' no és un insult", ha exclamat alhora que ha apuntat que comparar l'adversari polític amb dictadors abominables és un "autèntic disbarat". "¿Això és insolvència cultural o mala fe?", ha tornat a preguntar.

En qualsevol cas, no ha acceptat discutir el pla energètic que ha proposat el líder popular al·legant que les seves propostes no tenen "rigor tècnic" i no contemplen l'emergència climàtica.



FEIJÓO A SÁNCHEZ: LA SEVA INTERVENCIÓ NO ÉS PRÒPIA D'UN PRESIDENT



En la seva resposta, Alberto Núñez Feijóo ha dit no estar estranyat que el president li respongui amb desqualificatius i ha dit entendre per què els ministres han estat insultant-lo tot l'estiu: "Ara entenc, o m'insulten o cessen els ministres".



En primer lloc, el president del PP ha rebutjat la pressió als jutges en precisar que "no és just" i és "lamentable" dir que els jutges es deixen pressionar per un partit polític.



També ha rebutjat que a ell li hagin posat els poderosos com l'acusa Sánchez, cosa que considera un "insult" la democràcia espanyola i tots els militants i simpatitzants del PP. Sobre això ha recordat que Sánchez ha tornat a parlar avui dels "poders ocults" i ha apuntat que els més poderosos són els milions d'espanyols que, quan en tinguin ocasió, canviaran el Govern.



Dit això, Feijóo ha lamentat l '”estratègia de desqualificació ” que ha utilitzat Sánchez contra ell en el debat i creu que no ha entès per què volia debatre. "Per això podia haver-se quedat al seu despatx", ha exclamat encara que ha afegit que no pot dir que el sorprengui.



En aquest sentit, ha assegurat que ha anat al Senat a oferir un acord en política energètica, disposat a negociar el pla d'energia, un document realitzat pel PP amb 8 blocs i 59 apartats. Tot i això, considera que mentre ell anava amb ànim de pacte , Sánchez ha anat a insultar-lo. "No hi ha novetats al guió", ha dit alhora que ha retret a Sánchez que la seva intervenció no sigui pròpia d'un president. Li ha insistit, això sí que si rectifica, tindrà del costat el PP. Però ha afegit que “per fer oposició, (Sánchez) només ha d'esperar les properes eleccions”.

DEMANA HUMILITAT A SÁNCHEZ: VE DE SER REGIDOR DE L'OPOSICIÓ



A més, Feijóo s'ha defensat de les acusacions d'insolvència al·legant que Sánchez ha de ser una mica més humil perquè la seva única experiència de govern és ser regidor de l'oposició. A més, ha dit amb ironia que havia llegit el currículum d'algun dels seus ministres i havia trigat "uns segons".



També ha rebutjat l'afirmació de Sánchez que el PP no ha donat suport ni una sola de les mesures del Govern perquè ha donat suport al 52% dels decrets lleis que ha portat l'Executiu al Parlament.

"QUE ÉS UN MAL PRESIDENT NO ÉS UN INSULT, ÉS UNA CRÒNICA"



Així mateix ha rebutjat haver insultat Sánchez per esmentar 'La tardor del patriarca'. El president popular ha afirmat que Sánchez ha guanyat unes eleccions i un dictador mana en tots, mentre que ell no mana ni al seu Govern. "He dit i ho reitero que és un mal president en els seus últims moments, no és un insult és una crònica", ha dit.



Sánchez ha tancat el debat amb Feijóo dividint en tres la proposta de Feijóo. Una part, ha dit, ja s'està aplicant; una altra és contraproduent perquè no té en compte l'emergència climàtica i sobre la qual poden compartir, com és la baixada de l'IVA ha demanat al PP que li doni suport.