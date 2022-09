Reunió del Govern / Generalitat

El Govern “exigeix” al govern espanyol i a la ministra el traspàs integral de Rodalies per “la situació insostenible dels trens a Catalunya. El Vicepresident Jordi Puigneró, que ha presidit la reunió del Govern amb motiu del viatge oficial del president Aragonès a Nova York, ha traslladat avui a la resta de membres del Govern la “preocupació i indignació per la insostenible situació de Rodalies a Catalunya”. Tal i com ha denunciat la portaveu del Govern, Patricia Plaja, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, “la situació viscuda ahir, que s’afegeix a la de la setmana passada i als ja incomptables casos de disfuncions, manca de servei, retards i averies acumulats és inacceptable”

És per això que l’Executiu reclama, un cop més al govern espanyol el traspàs integral de Rodalies davant una “situació insostenible”. La Portaveu denuncia que “s’està vulnerant el dret a la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. No hi ha més excuses ni més disculpes que el traspàs efectiu”.

En relació la crida del president Moreno Bonilla als empresaris catalans perquè situïn la seva seu a Andalusia, després de la rebaixa fiscal aprovada per la Junta d’Andalusia, la portaveu del Govern ha recomanat a Moreno Bonilla que “centri i orienti les seves polítiques posant als ciutadans andalusos al centre enlloc d’estar mirant una vegada més el que fa el Govern de Catalunya”. Ha reclamat que “deixin els catalans en pau” i ha reiterat que “ara per ara no hi cap novetat respecte els tema dels impostos a Catalunya” , tot assegurant que “Catalunya decidirà els seus impostos tenint en compte les necessitats de la ciutadania del país i no entrant en una subhasta populista que no aporta res”.

PROGRAMA REGIONS DEL CONEIXEMENT

El Govern ha aprovat avui la creació del Programa Regions del Coneixement per impulsar la innovació a tot Catalunya. El programa pretén que el coneixement esdevingui el motor principal per a la transformació dels pobles i ciutats de Catalunya i també pel seu reequilibri. En aquest sentit, els actors del coneixement hi tindran el paper protagonista perquè amb aquest programa “es busca impulsar el paper de les universitats i els centres de recerca i tecnològics com a motor de desenvolupament i innovació regionals”.

Es tracta que els diferents agents del territori identifiquin els reptes més importants de la seva àrea d’influència, amb impacte molt directe en la societat, i hi aportin solucions col·laboratives. Per aconseguir-ho, es desenvoluparà una xarxa de Laboratoris d’Innovació Social Transformativa (LIST) que treballaran en aquests reptes.

Per a dur a terme les seves funcions el programa preveu el desplegament de sis regions del coneixement que s’articularan i coordinaran cadascuna d’elles mitjançant diverses oficines tècniques, des de l’Aran i Alt Pirineu fins a les Terres de l’Ebre. El programa té una vigència inicial de 3 anys, prorrogable un any més, i un pressupost d’1.400.000 euros.

ALTRES ACORDS DEL GOVERN

En matèria d’ocupació el Govern ha aprovat l’Estratègia catalana per a l’ocupació de qualitat 2022-2027. Els objectius de l’Estratègia són millorar l’ocupabilitat de les persones i fomentar la competitivitat econòmica amb el foment de la qualitat de l’ocupació, l’atenció a les persones més vulnerables, el desplegament territorial de les polítiques actives d’ocupació i la participació activa de les empreses. L’Estratègia compta amb el suport unànime dels sindicats i patronals més representatius de Catalunya i de les associacions municipalistes, integrants del Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), del Departament d’Empresa i Treball.

També avui s’ha aprovat l’actualització de la Guia que recull la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. També s’encomana a la DG de Contractació Pública la revisió i l’actualització de la Guia, si escau, a fi d’adequar-la a futurs requeriments en matèria de perspectiva de gènere en els contractes públics. “La finalitat és utilitzar la contractació pública com un instrument per garantir la igualtat i la no discriminació per raó de gènere en el mercat laboral”, ha dit la portaveu.

En matèria de salut, el Govern aprova la nova regulació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya per tal d’introduir canvis que donin més veu a col·lectius concrets de pacients i al territori. Finalment el Govern ha aprovat les despeses per finançar el Pla d’Inversions estructurals de l’Hospital Sant Bernabé de Berga per més de 5,4 M€. Cal recordar que l’any 2020, l’Hospital Sant Bernabé de Berga va completar la seva integració al Servei Català de la Salut després que el Govern de la Generalitat aprovés la creació de l’empresa pública Salut Catalunya Central que gestiona el centre hospitalari d’abast comarcal.

