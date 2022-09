Els republicans voten a favor d?una proposta del PSC que parla del diàleg entre partits catalans | @ep

ERC i Junts han votat dividits aquest divendres al Debat de Política General a una proposta de resolució dels comuns que defensa que la taula de diàleg ha de ser "de govern a govern" i ha d'abordar la desjudicialització, una iniciativa que ha tirat endavant els vots a favor de PSC, ERC i comuns , i el 'no' de Junts, Vox, CUP, Cs i PP.

"El Parlament de Catalunya reafirma la seva aposta pel diàleg i la negociació com a mètode per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya ", recull la proposta dels de Jéssica Albiach , que també subratlla que aquest espai ha d'estar liderat pels presidents dels executius central i català i en cap cas per un estat més gran de forces polítiques.

El mateix ha passat amb una altra proposta dels comuns que afirma que el Govern central i el Govern de la Generalitat "han d'accelerar la negociació en el marc de la taula de diàleg" i que aposta per reformar al Codi Penal el delicte de sedició.

El Parlament ha rebutjat una altra proposta de la CUP que demana donar per acabada la fase de la taula de diàleg, ja que considera "un atzucac" que el Govern no vulgui parlar d'amnistia i autodeterminació, una iniciativa que ha decaigut amb el ' sí' de la CUP , l'abstenció de Junts i el 'no' de PSC, ERC, Vox, comuns, Cs i PP, ja que també incloïa altres punts que parlaven de 'repressió' de l' Estat .

Els socis del Govern també s'han dividit en votar una iniciativa dels socialistes que advoca per instar el Govern a “propiciar un espai de diàleg entre les formacions polítiques de Catalunya ”, en al·lusió vetllada a la taula de partits que el PSC reclama convocar.

Aquesta proposta de resolució, que també defensa el diàleg entre formacions polítiques "més enllà de les funcions legislativa o d'impuls i control de l'acció de govern pròpies del Parlament ", ha tirat endavant amb el vot favorable de PSC, ERC i comuns ; el rebuig de Junts, Vox, CUP i PP, i l'abstenció de Cs .

EL MANDAT DE L'1-O



ERC, Junts i la CUP han votat a favor de dues propostes dels de Laura Borràs, amb el 'no' de la resta de formacions de l'hemicicle, que defensen “la necessitat de promoure i treballar per al consens i la unitat amb les diferents forces polítiques que conformen el 52% de l'independentisme i tenen representació a les cambres parlamentàries del Congrés i el Senat”.

Aquest és un dels punts de l?acord de govern que Junts exigeix complir ERC i pels quals estan immersos en una crisi de govern.

Els tres partits independentistes també han votat a favor d´una iniciativa que afirma que "el mandat de l´1-O només pot ser substituït en el marc d´un acord per un nou referèndum acordat amb l´Estat i amb observació internacional", mentre que la CUP s'ha abstingut en votar en dues iniciatives més de Junts sobre estratègia independentista.

Els dos socis del Govern també han votat junts la resolució d'ERC que destaca que el Parlament "reafirma la idea que la república catalana és el millor horitzó per a Catalunya, per garantir un país de drets, llibertats i oportunitats", iniciativa que se n'ha tirat endavant amb l'abstenció de CUP i comuns i el 'no' de PSC, Vox, Cs i PP.

A més, Junts s'ha abstingut a la votació d'una proposta d' ERC sobre l'impuls d'una nova llei electoral, que ha obtingut el suport de PSC, ERC, CUP, comuns, Cs i PP, i el rebuig de Vox .