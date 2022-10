Parlament de Catalunya / @EP

El ple del Parlament votarà aquesta setmana si sol·licita al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se sotmeti a una qüestió de confiança abans que s'acabi el 2022, amb el futur del Govern a l'aire ia l'espera que la militància de Junts decideixi si ix o no de l'Executiu català.

És un punt d'una moció de la CUP que es votarà dijous al ple del Parlament que arrenca aquest dimarts, després que al Debat de Política General (DPG) Junts avisés Aragonès que li demanarien sotmetre's a una qüestió de confiança si el president no concretava com compliria el pacte d'investidura.

MÉS INFORMACIÓ Junts ja ha decidit la pregunta que farà a la seva militància per decidir si segueixen al Govern

Després d'aquesta advertència, Aragonès va cessar el fins llavors vicepresident del Govern, Jordi Puigneró , per "pèrdua de confiança" al no haver-li informat que Junts pensava sol·licitar-li anar a una qüestió de confiança, cosa que el president va rebutjar de ple --de perdre-la, això abocaria el Govern a la dissolució ia eleccions--.

De fet, el PP va presentar al mateix Debat de Política General una proposta de resolució que instava Aragonès a sotmetre's a una qüestió de confiança en un mes, una iniciativa que el Parlament va tombar amb el vot en contra de PSC-Units, ERC, Junts, CUP i comuns, l'abstenció de Cs i el PP i el vot a favor del PP.

Junts considera que Aragonès està incomplint l'acord de Govern en tres punts --la coordinació entre partits a les Corts Generals, la direcció estratègica de l'independentisme i replantejar la taula de diàleg--, mentre que els republicans veuen en aquest plantejament una "excusa" del sector de Junts que vol sortir de l?Executiu català.

La moció de la CUP també acusa el Govern haver incomplert "el marc polític que va fer possible la formació de Govern", encara que per motius diferents: li retreu no haver frenat els operatius de Mossos en els desnonaments, apostar per projectes com els JJ.OO . d'Hivern i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, no invertir en habitatge o privatitzar el telèfon 061, al seu parer.

Per part seva, el secretari general de Junts, Jordi Turull , ha aclarit aquest dilluns que el seu partit votaria en contra de la moció de la CUP, i ha lamentat que Aragonès no acceptés les "renúncies" de la formació --entre elles, que Puigneró va ser restituït-- en la negociació per intentar reconduir la crisi i aconseguir un acord.

SESSIÓ DE CONTROL MARCADA PER LA CRISI



Durant la sessió de control a la Cambra catalana , que començarà aquest dimecres a les 11.00 hores, l'oposició previsiblement retreurà al Govern d'ERC i Junts les seves pugnes en un moment marcat per la inflació i l'escalada dels preus, com ja van fer a el Debat de Política General la setmana passada.

Aragonès també s'enfrontarà a les preguntes dels grups després d'anunciar al DPG la seva proposta per aconseguir un acord de claredat --a semblança de la via canadenca amb el Quebec -- que sent les bases per a un referèndum.

Tot això, en espera que la militància de Junts respongui entre dijous i divendres a la pregunta "Vols que Junts segueixi formant part del Govern de Catalunya?" , després de finalitzar sense acord les negociacions durant el diumenge entre Aragonès i Turull, i després de la commemoració del cinquè aniversari de l'1-O aquest dissabte, novament marcada per la divisió a l'independentisme.

INFLACIÓ



El ple començarà aquest dimarts a la tarda amb interpel·lacions dels grups al Govern, a qui preguntaran sobre l'anunci de la creació d'una energètica pública (comuns), les ocupacions (Junts), el català i el castellà a les escoles (Cs) , el racisme (ERC) i la gestió dels Mossos d'Esquadra (PSC), entre altres qüestions.

Els grups de Vox, la CUP i Cs també interpel·laran els consellers sobre la resposta a la inflació i l'augment del cost de la vida, després que al DPG Aragonès anunciés un paquet de 300 milions d'euros amb ajuts per a material escolar i per a la factura de la llum, a més de l'ampliació de la T-Jove fins als 30 anys.

Després de la sessió de control dimecres, el ple votarà un decret llei per augmentar els recursos destinats al sanejament de l'aigua a causa de la inflació i els comptes generals de la Generalitat el 2019, i acollirà el debat a la totalitat sobre una proposició de llei del tercer sector del PSC, ERC, Junts, la CUP, els comuns, Cs i PP.

A més, la Cambra catalana celebrarà un debat a la totalitat sobre una proposta per garantir per llei el "retorn social del rescat bancari" que ha presentat ERC i que, si s'aprova, el Parlament traslladaria al Congrés dels Diputats.

El ple d'aquesta setmana acabarà dijous a la tarda amb el debat i la votació d'una bateria de mocions --entre elles, la de la CUP amb la qüestió de confiança-- sobre la conjuntura econòmica, la llengua a les escoles i les agressions a funcionaris de presons , entre altres.

Presidirà la sessió la vicepresidenta en funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés (ERC), i caldrà veure si la presidenta suspesa de la Cambra catalana i líder de Junts, Laura Borràs assisteix al ple des de la tribuna d'autoritats, com va fer durant el DPG.

COINCIDEIX AMB EL JUDICI A TORRENT



El ple d'aquesta setmana coincideix amb el judici per presumpta desobediència a la Mesa del Parlament que presidia el conseller Roger Torrent per tramitar iniciatives sobre l'autodeterminació i que reprovaven el Rei, i que se celebra al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC ) de dimecres a divendres.

També jutgen l'exvicepresident del Parlament Josep Costa , i els exmembres de la Mesa Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós ; per a Torrent, Campdepadrós i Costa , la Fiscalia reclama una condemna d'un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros, mentre que per a Delgado demana 16 mesos d'inhabilitació i 24.000 euros de multa.