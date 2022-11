El president de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP

El Parlament ha constatat aquest dijous la " pèrdua de confiança de la majoria parlamentària " que va investir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una moció presentada per Junts que han donat suport a PSC-Units i comuns.

ERC, Cs i PP s'han abstingut i Vox no ha votat , en una moció que Junts ha portat al ple quan es compleix un mes de la sortida de l'Executiu català per decisió de la seva militància perquè considera que els republicans no havien complert els acords de investidura.

"És una moció de claredat", ha defensat el diputat de Junts Josep Rius, que ha sostingut que els grups tenen dret a constatar la pèrdua de la majoria independentista que donava suport al Govern davant la negativa d'Aragonès de sotmetre's a una qüestió de confiança.

La republicana Marta Vilalta ha replicat a Junts que no renuncien a refer la majoria de la investidura, però ha advertit que el Govern segueix en solitari arran de la decisió de trencar la coalició: "La primera vegada que el seu espai, l'espai postconvergent, no té la Presidència de la Generalitat, la primera vegada que és ERC qui lidera aquesta institució és quan decideixen sortir del Govern”.

La socialista Alícia Romero ha assegurat que el seu grup recolza la moció perquè "constata una realitat", ha instat el Govern a aclarir quin és el seu full de ruta i si compta amb el PSC per als Pressupostos de la Generalitat, i li ha demanat sumar-hi dialogar.

David Cid (comuns) també ha sostingut que la moció constata una realitat, i ha lamentat que les disputes entre els exsocis de Govern no donen resposta als problemes de la ciutadania: “Davant les seves constatacions, les nostres esperances i les nostres realitats. les seves baralles, Pressupostos per canviar la vida de la gent”.

"Aquest Govern ha perdut la nostra confiança, sí, per això votarem a favor de la moció. Però no s'equivoquin: les nostres raons són altres de les de Junts", ha dit la 'cupaire' Dolors Sabater, que ha sostingut que el Govern no ha apostat per un canvi de model social, econòmic i de polítiques mediambientals.

La diputada de Cs Anna Grau ha titllat de ridícula la moció i ha sostingut que la "gran pregunta" és què volen Junts i PSC, mentre que ha retret als republicans assegurar que Aragonès no se sotmet a una qüestió de confiança per responsabilitat quan, al seu parer, no ho fa perquè no els convé.

Des de Vox, Sergio Macián ha criticat que Junts presenti aquesta moció quan, segons ell, és responsable de la situació política a Catalunya i ha tornat a reclamar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució: "L'únic que constatem en veu és que es tracta d?una moció absurda, innecessària i que ens fa perdre el temps".

"Ja que la cosa sembla que va de constatacions, nosaltres constatem que no hem tingut mai confiança en aquest Govern. Ni quan el formaven ERC i Junts ni quan el Govern el forma només ERC", ha dit la diputada del PP Lorena Roldán.