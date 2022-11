Ramon Espadaler. Foto: Units per Avançar

El secretari general d’Units per Avançar i diputat del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Ramon Espadaler remarca que "és una bona notícia que dona compliment als compromisos que s’havien manifestat", que ara el president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez anuncia quan té les majories suficients per plantejar-ho.

"És un canvi notori i important, de profunditat", ha apuntat Espadaler, recordant que Units per Avançar, ja el 2018, va redactar el document Bases per a un Pacte d’Estat Catalunya -Espanya que, entre els seus pilars tenia aquesta reforma del delicte de sedició. "L’homologació dels tipus penals descrits el segle XIX ara, en el segle XXI i en el context europeu actual, la requereixen", ha afegit. Aquest document va ser presentat personalment a la llavors ministra Meritxell Batet.

De la mateixa manera, Espadaler destaca que la necessitat de reformar el delicte de sedició "es va posar en l’agenda política i a partir d’avui ja està en l’agenda legislativa. Per tant, li donem la benvinguda".