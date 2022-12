La presidenta del Congrés, Meritxell Batet / @EP



La presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, ha rebutjat aquest dijous la pretensió del PP, Vox i Ciutadans de suspendre la sessió plenària sobre la reforma penal de la sedició fins que el Tribunal Constitucional decideixi sobre les esmenes impugnades. En continuar la sessió, els diputats de Vox han abandonat l'hemicicle.



Poc després de dijous a les 15.15 hores, Batet ha obert la sessió plenària convocada exprofés per aprovar la llei que suprimeix el delicte de sedició, reforma el de malversació i canvia les majories del Consell General del Poder Judicial per nomenar magistrats del Tribunal Constitucional, i ho ha fet sense que el tribunal de garanties s'hagi pronunciat sobre el recurs interposat pel PP per evitar que es votin les esmenes destinades a desbloquejar la renovació d'aquest òrgan constitucional.



Els magistrats del Constitucional es van reunir a la una de la tarda per decidir si admetien el recurs del PP que demana paralitzar de manera cautelaríssima la tramitació parlamentària de les esmenes esmentades, per les quals es modifica el sistema d'elecció i l'arribada al TC dels dos candidats nominats pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), i dels dos que correspon nomenar el Govern.



Abans de començar el debat de la llei, els portaveus de Vox, Iván Espinosa dels Monteros; de Ciutadans, Inés Arrimadas, i del PP, Cuca Gamarra, han pres la paraula des del seu escó per demanar que se suspengui la sessió plenària fins a la setmana que ve per donar temps que resolgui el TC, però la presidenta s'ha negat defensat l' autonomia del Poder Legislatiu.



El primer a intervenir ha estat Espinosa dels Monteros qui ha denunciat que les esmenes qüestionades pel PP i també pel seu grup amaguen una "reforma espúria de l'article 159 de la Constitució", que regula l' elecció de membres del Tribunal Constitucional.



NO S'HAN RESOLT RECURSOS PARLAMENTARIS

A continuació, ha parlat la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, per deixar constància de les diverses "irregularitats" en què, segons ell, s'ha incorregut en la tramitació d'aquesta proposició de llei i per queixar-se que la Mesa del Congrés encara no s'ha pronunciat sobre els recursos interposats pel seu grup parlamentari.



"El mínim que podria fer és reunir la Mesa, resoldre sobre aquests escrits i no celebrar el Ple fins que el TC resolgui. Li dic el mateix que a la senyora (Carme) Forcadell el 2017: senyora Batet, no permeti això ", ha dit, rememorant el discurs que va pronunciar llavors al Parlament català durant el debat de les anomenades 'lleis de desconnexió'.



I també la portaveu popular, Cuca Gamarra, ha denunciat que els òrgans del Congrés no han resolt els recursos d'empara presentats pel PP durant el tràmit parlamentari . "No s'hauria d'iniciar el debat quan els tràmits previs no s'han esgotat i encara s'han de resoldre algunes qüestions que afecten els drets fonamentals dels diputats", ha argumentat.



Després d'escoltar totes les peticions, Batet ha començat per aclarir que no pensava contestar les "comparacions personals" realitzades per Arrimadas. "No podem fer-ne una qüestió personal ", ha advertit.



A continuació, ha explicat que al Congrés "no se li ha comunicat formalment la interposició de cap recurs" ni "cap resolució presa pel TC". "Per tant, no hi ha raó ni obstacle per continuar amb el procediment legislatiu previst ", ha explicat.



ÉS UNA DEMOCRÀCIA DELIBERATIVA

Pel que fa als escrits d'empara i reconsideració de la no resolució dels quals s'han queixat Gamarra i Arrimadas, Batet ha recordat que "la presentació de reconsideracions no té caràcter suspensiu del procediment legislatiu".



Per això, ha decidit no atendre les peticions de PP, Vox i Ciutadans i continuar amb el Ple "reglamentàriament convocat" i ha deixat clar que prenia aquesta decisió, "en defensa de l' autonomia parlamentària ", de "la potestat legislativa" de la Cambra i del procediment i el debat parlamentaris.



En aquest context, la presidenta del Congrés ha posat èmfasi que és el poder legislatiu el que té constitucionalment atribuïda la funció legislativa com correspon a una "democràcia deliberativa".



Així les coses, ha començat el debat donant la paraula a la tribuna a la líder de Ciutadans. I mentrestant, els 52 diputats de Vox van anar desfilant cap a la sortida abandonant l'hemicicle en protesta pel que va passar.