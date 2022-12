La secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra / @EP

El PSOE ha comparat el recurs del PP per suspendre la votació de les esmenes per desbloquejar la renovació del TC amb l' intent colpista del 23 de febrer de 1981 i fins i tot ha acusat els 'populars' d'actuar com aquells guàrdies civils que van irrompre al hemicicle, a la qual cosa la portaveu del Grup Popular, Cuca Gamarra, li ha recordat que aquest motí es va donar a un Govern de centre dreta presidit per Adolfo Suárez. "Ha de revisar la història i no intentar canviar-la", ha dit.



En el debat del Congrés sobre la reforma penal per eliminar el delicte de sedició i modificar el de malversació, el diputat socialista Felip Sicília ha acusat el PP que, igual que quan al 81 " va voler parar un ple i la Democràcia pel mig de tricornis ”, avui pretenia parar-la de nou però aquesta vegada amb “togues”. "Però no ho han aconseguit perquè la nostra Democràcia és forta i sòlida", ha dit.



Es referia al recurs elevat pel PP al Tribunal Constitucional i que cercava paralitzar el tràmit d'aquesta iniciativa legislativa per mitjà de la cautelaríssima. Sicília ha indicat que no hi ha dubte que la raó veritable per la qual --el PP-- té bloquejat el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el TC és "perquè els usen com a últim recurs per guanyar el que perden aquí --a la Cambra-- ia les urnes".



La secretària general del PP i portaveu al Congrés, Cuca Gamarra, ha demanat la paraula en considerar que aquestes afirmacions ofenen el decòrum de la Cambra i ha acusat el PSOE d'haver iniciat un procés de memòria en què pretenen "rescriure la història democràtica" del país".



I ha retret el socialista que tingui una memòria "fràgil" ja que quan es va produir el cop de Tejero el 1981 Espanya era governada pel centre dreta . "Crec que ha de revisar la història i no intentar canviar-la", ha indicat entre crits de la bancada socialista i aplaudiments dels populars, per acabar dient que el PSOE no podrà canviar "el futur de la història que vostès lamentablement estan rescrivint" .