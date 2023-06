Ho ha defensat a la presentació de la Cimera Mundial de Transport Públic. | @EP

El conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernàndez, ha destacat "la necessitat" del Govern de tenir capacitat de gestió i d'execució de les inversions i les infraestructures que considerin oportunes en mobilitat i transport.

Ho ha defensat a la presentació de la Cimera Mundial de Transport Públic (UITP), que ha començat aquest diumenge i que s'allargarà fins al 7 de juny al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, al costat de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i l'alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau.

Ha subratllat la importància que la cimera se celebri a Barcelona per compartir "amb la resta d'agents del món solucions per tenir un transport públic que sigui una solució quotidiana".

Fernàndez ha apostat per la millora i l'ampliació de l'oferta dels autobusos urbans i interurbans i per una integració de les tarifes catalanes, i ha destacat que el seu objectiu és que “Catalunya es converteixi en un país de trens”.

També ha defensat el transport públic per una altra raó: "És l'eina més poderosa per fer front als reptes principals que tenim com a societat", com l'emergència climàtica.

Per ell, a més, tenir un transport públic de qualitat i eficient "permet als ciutadans que el seu dia a dia sigui millor" i que les empreses i l'economia catalana siguin més competitives.

Preguntat pels periodistes sobre el traspàs de Rodalies a la Generalitat, després del seu discurs a la inauguració, ha repetit que l'opinió del Govern d'efectuar el traspàs de competències "va a la línia del consens de la ciutadania catalana".