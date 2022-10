Gairebé una dècada després de l'accident ferroviari que es va cobrar la vida de 80 persones, la Ciutat de Cultura de Santiago de Compostel·la celebra el judici per Accident d'Angrois.

El maquinista del tren, Francisco Garzón, i Andrés Cortabitarte, exdirector de seguretat d'Adif, són els únics processats en una causa sense precedents en què declararan 600 persones i per a la qual es demanen quatre anys de presó als investigats.

Foto: EP

Nou anys, dos mesos i onze dies ens separen d'una de les tragèdies més grans de la història recent de Galícia. Al voltant de les 20.40 hores del 24 de juliol de 2013 la vida va canviar per als 218 passatgers de l'Alvia amb direcció a Santiago de Compostel·la. Les Festes de l'Apòstol es van convertir en anar i venir de sirenes, desconcert i por pel que havia passat: un tren acabava de descarrilar a Angrois. El ferrocarril va sortir de la via en un revolt en anar a una velocitat molt per sobre de l'adequada en aquest tram del trajecte. 80 persones van perdre la vida al sinistre, que va deixar 145 ferits.

Gairebé una dècada després d'aquella terrible jornada, Compostela acull el judici en què es jutja el maquinista del comboi, Francisco Garzón, i Andrés Cortabitarte, exdirector de seguretat d'Adif, a qui la justícia imputa 80 suposats delictes d'homicidi, 145 de lesions i un de danys, per imprudència professional greu.

Fiscalia demana per al maquinista i l'exdirector de seguretat d'Adif quatre anys de presó, igual que la plataforma ' Víctimes Alvia 04155 ' que representa la major part de les víctimes de l'accident. Alhora, demanen sengles inhabilitacions professionals per als processats. El maquinista està prejubilat; l'exdirector va ocupar llocs de direcció a Adif fins al 2021.

MÉS DE 600 TESTIMONIS

Les persones i entitats contra les quals es dirigeix l'acció civil dins del procés penal són QBE (asseguradora de Renfe), Allianz Global Corporate & Speciality (asseguradora d'Adif), Renfe i Adif, el maquinista del tren i el director de seguretat a la circulació d'Adif al moment dels fets. Al davant hi ha les 446 persones perjudicades que reclamen, les quals estan agrupades en 154 acusacions, assistides per 110 lletrats i representades per 47 procuradors. A més, hi ha 53 perjudicats que no estan representats per advocat i procurador, per la qual cosa l'acusació l'exercirà el Ministeri Fiscal.

No hi ha precedents a Galícia d'un macrojudici com aquest, només comparable per la mida i la dimensió mediàtica al del Prestige. Amb desenes de parts personades, la Xunta ha hagut d'habilitar la Cidade da Cultura per a la celebració de la causa. La jutgessa Elena Fernández Currás, titular del Jutjat Penal número 2 de Santiago de Compostel·la, serà l'encarregada de portar el judici, que arrenca a les 9.30 hores d'aquest dimecres.

L'acció penal està prevista que finalitzi el febrer del 2023, segons els comptes del Tribunal Superior de Xustiza de Galícia. Del 5 al 7 d'octubre es desenvoluparan les qüestions prèvies i les declaracions dels acusats. No serà fins al 14 de febrer que començarà el procés amb la prova documental, les conclusions i els informes. El jutjat ha admès les declaracions de 522 testimonis, 21 testimonis/pèrits i 126 pèrits (sense perjudici que les parts desisteixin d'alguna testifical abans o durant el judici). Declararan una mitjana de 15 testimonis al dia i de tres testimonis/pèrits per sessió.

Per davant, la Fernández Curras haurà de dirimir si existia una "manca d'una anàlisi de risc i mesures de seguretat" a la línia entre Ourense i Santiago com al·lega la defensa del maquinista en una causa en què es reclama gairebé 58 milions d'euros en conceptes de danys i perjudicis en matèria de responsabilitat civil . "Que era una línia sense anàlisi de risc i sense sistemes de seguretat és l'essència i la causa principal", defensa l'advocat de Garzón, que demana l'absolució del seu defensat.

VUIT ANYS D'INSTRUCCIÓ

La instrucció del procés va durar vuit anys i es va allargar fins a l'abril de l'any passat i hi van passar dos magistrats amb molta polèmica pel nombre d'importacions. Jesús Domínguez, portaveu de l'associació de víctimes, indica que l'objectiu és que “la gent conegui la veritat” del que va passar aquell 24 de juliol i “depurar responsabilitats”.

Entre elles, sorgeix el nom de l'exministra de Foment Ana Pastor, a l'ull de l'huracà "per les seves mentides i maniobres d'ocultació", després que transcendís recentment la carta amb què Pastor, l'actual vicepresidenta segona de la Cambra Baixa, va advertir la comissària de Transports, Violeta Bulc, en relació amb la "gravetat" de la publicació d'un informe europeu crític amb la investigació oficial de l'Estat espanyol que només assenyalava el maquinista.

Per part seva, la Fiscalia de Santiago va dir estar “absolutament preparada” per al judici. Fernando Suanzes, fiscal superior de Galícia, reconeix que es tracta d'“un repte d'organització i un repte per a la Fiscalia de Galícia” en tractar-se d'un judici “sense precedents” per les seves característiques. Sens dubte, marcarà un abans i un després de la història de la Justícia a Galícia ia Espanya.

