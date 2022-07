Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi/ @SJD

El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya ha denunciat que la manca d'infermeres a la sanitat catalana està “afectant especialment als centres concertats d’ús públic”. En aquest sentit, assenyala hospitals de proximitat com poden ser el de Sant Celoni, Calella o Sant Boi, que amb l'arribada de l'estiu, el tancament de llits i els moviments poblacionals veuen col·lapsat l'assistència en molts dels serveis d’urgències.

En aquest context de congestió sanitària, i després dels mesos de pandèmia que han afectat fortament al sector, les infermeres reivindiquen una millora de les seves condicions laborals.

Demanen entre d'altres coses, que es "garanteixin poder realitar la labor assistencial amb seguretat, estabilitat, podent conciliar la vida laboral i personal i amb la possibilitat de créixer professionalment. De la mateixa manera, exigeixen un reconeixement salarial adequat a la seva labor i compromís, amb un preu per hora superior, doncs afirmen que és "puntual i insuficient".

“Les condicions laborals són pèssimes, però amb la voluntat de reclutar més personal, els centres ofereixen incentius puntuals exclusivament econòmics que deriven en una guerra d’ofertes que és clarament contraproduent: pel professional, per la sanitat i pels usuaris” assegura el sindicat.

Seguint en la mateixa línia, l’organització advoca per una millora “global i permanent per a tota la infermeria que equipari a l’alça els sectors concertat i públic, aconseguint fidelitzar al professional al centre on treballa, evitar que decideixi emigrar, i motivar als que han deixat el país a que hi tornin”.

Això, segons SATSE Catalunya, permetrà trobar més personal a curt/mig termini, però “s’ha de combinar amb augmentar les places a les Universitats i promoure i facilitar l’accés als estudis d’Infermeria”. D'aquesta manera, es constaten les dues peticions del sindicat: una millora de les condicions laborals del sector i un major incentiu cap al grau d'Infermeria.

“Oferint això aconseguirem que les infermeres no abandonin la seva feina per anar a un altre àmbit o fugir a l’estranger. En aquest sentit, el Sindicat incideix en que “fa 10 anys que ja s’hauria d’incloure a les infermeres en el grup professional A, sense distincions”. “Aquesta classificació professional deriva del Pla Bologna i suposaria donar el valor i retribucions que les infermeres mereixen i no troben en el nostre país” expliquen des de SATSE .

EL PARC SANITARI DE SANT JOAN DE DÉU

Com a exemple de la denúncia, SATSE Catalunya apunta al Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi, que des de finals de l’any passat ha assumit l’atenció de 40 mil veïns dels voltants que abans havien d’acudir a l’Hospital Moisses Broggi.

Segons assenyala el sindicat, l'Hospital viu amb dificultat “drenar” urgències quan s’afegeix la manca de personal i nous usuaris a altres factors com ara el tancament de llits, un espai d’urgències deficient o la gestió inadequada de les altes. Les plantes d’hospitalització d'aquest hospital, segons SATSE, també estan afectades per la manca de personal, especialment els caps de setmana durant els quals no s’aconsegueix omplir els buits estructurals d’infermeria. D’altra banda, la planta de medicina intensiva, pateix també una situació de sobrecàrrega perquè no és possible traslladar a altres plantes els pacients que ja no necessiten atenció crítica.

“Desprès d’estar mesos doblant torns és física i psicològicament impossible treballar més hores. Necessitem un descans” expliquen des de SATSE.

EL PARC SANITARI AFIRMA ESTAR COMPROMÈS AMB LES NECESSITATS DEL PERSONAL

Des de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi, però, s'ha volgut assenyalar que aquesta denúncia no cobreix tota la realitat del que es viu a l'hospital. Ignasi Riera, Director d'Operacions Assistencials del Parc Sanitari, ha afirmat en declaracions exclusives a Catalunyapress: "Que a Catalunya ara estem passant uns moments complicats perquè no tenim tot el personal que voldríem, és cert. El que no és veritat és que estiguem fent tancaments de llits. A l'estiu sempre es tanquen llits per a poder donar vacances al personal, perquè hi ha menys programació d'activitat i per tant no es necessita el 100% de les instal·lacions".

En aquest sentit, des de l'Hospital de Sant Boi s'ha volgut posar en valor el compromís de tot el sector de metges i infermers, que durant els mesos de pandèmia han realitzat una labor lloable. Per això s'ha intentat proporcionar també un descans merescut al sector. "Creiem que hem de donar vacances al personal perquè hi ha un esgotament del sector molt important", s'ha assenyalat.

El Director d'Operacions Assistencials ha explicat, a més, que l'hospital ha patit una manca de torns derivada de dues situacions: "En primer lloc, l'aplicació dels protocols Covid han fet que tot el servei es realenteixi. I en segon lloc, el Covid no només ha afectat a la ciutadania, si no també als infermers i metges". D'aquesta manera, ha posat en relleu que el Parc Sanitari s'ha trobat amb unes xifres de baixes molt notòries. Tot i estar un punt per sota de la mitjana sanitària, el centre actualment es troba en un 9'6% d'absentisme.

D'altra banda, A Sant Boi, com en altres centres SISCAT, s'han promogut diversos incentius, com mesures econòmiques, de conciliació i de canvi de rols, tal i com s'ha explicat. De fet, s'ha incentivat especialment als professionals que han de treballar a l'estiu i entre setmana, amb molta més càrrega assistencial del que tocaria. "És una resposta des de la institució perquè tenim uns professionals que venen sempre i mostren un compromis immillorable, i per això els hem volgut compensar". I això, a més, ha tingut un "efecte crida" positiu, doncs ha provocat la incorporació de 5 nous metges, i l'hospital està funcionant amb 15 llits per sobre en situacions normals.