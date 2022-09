L'obesitat s'associa amb el Covid-19 persistent / Freepik

Un índex de massa corporal (IMC) elevat , i no els nivells alts de sucre a la sang, s'associen a un risc excessiu d'infecció per COVID-19 i COVID perllongat , segons una metaanàlisi de més de 30.000 adults del Regne Unit procedents de nou grans estudis de cohorts prospectius.



Les conclusions de la doctora Anika Knuppel, de la Unitat del MRC per a la Salut i l'Envelliment al llarg de la Vida, de l'University College de Londres (Regne Unit), i els seus col·legues s'han presentat a la Reunió Anual de l'Associació Europea per a l'Estudi de la Diabetis (EASD), que se celebra aquest any a Estocolm (Suècia).



"Al principi de la pandèmia, les investigacions van identificar la diabetis i l'obesitat com a factors de risc per emmalaltir greument de COVID-19 --recorda Knuppel--. I sabem que moltes persones que pateixen diabetis de tipus 2 també tenen excés de pes. Els nostres primers resultats donen suport a la idea que els mecanismes relacionats amb l'obesitat poden ser els responsables de l'excés de risc de contraure la COVID-19 associat a la diabetis, en lloc dels nivells elevats de sucre a la sang per se”.

MÉS INFORMACIÓ Les vacunes contra les variants del COVID-19 es començaran a aplicar entre setembre i octubre



Investigacions anteriors van demostrar que les persones amb diabetis i obesitat tenen més probabilitats d'emmalaltir greument i morir si contrauen COVID-19, però no tenen més probabilitats de contraure-la. Tot i això, els mecanismes subjacents i el seu paper en els símptomes prolongats de la COVID-19 (COVID llarga) segueixen sense estar clars .



Per saber-ne més, els investigadors van buscar associacions entre una sèrie de característiques clíniques mesurades abans de la pandèmia -HbA1c (nivell mitjà de sucre en sang), diabetis autodeclarada o basada en la medicació, índex de massa corporal (IMC) i relació cintura-maluc (RCC)- i la infecció per COVID-19 autodeclarada i el COVID perllongat en nou estudis de cohorts en curs al Regne Unit.

Les anàlisis van incloure els mesuraments més recents (realitzats entre 2002 i 2019) de l'HbA1c, el pes, l'alçada i el perímetre de la cintura i el maluc de cada estudi , així com la informació dels qüestionaris sobre salut i estil de vida.



Tots els participants elegibles (un màxim de 31.252 , amb edats compreses entre els 19 i els 75 anys, el 57% dones) tenien dades sobre els mesuraments anteriors i van completar almenys un qüestionari durant la pandèmia de COVID-19 (de maig de 2020 a setembre de 2021) que incloïa preguntes sobre COVID-19 i, quan va ser possible, preguntes sobre la durada dels símptomes en curs relacionats amb COVID-19.



Els participants van informar que tenien COVID-19 sobre la base d'una prova positiva o una forta sospita . La COVID perllongada es va definir com els símptomes que es van prolongar o van afectar el funcionament durant més de quatre setmanes després de la infecció i es va comparar amb els que van informar de símptomes durant menys de quatre setmanes. Quan va ser possible, les associacions es van ajustar per sexe, tabaquisme, ètnia, ingressos i educació en el moment del mesurament.



Entre maig de 2020 i setembre de 2021, 5.806 participants van declarar haver tingut alguna vegada COVID-19, i 584 van declarar haver tingut COVID de llarga durada (al voltant del 7% dels casos de COVID-19 amb informació sobre la durada dels símptomes ) .



L'anàlisi de les dades de 31.252 participants en nou estudis va trobar que un IMC més gran s'associava amb més probabilitats d'infecció per COVID-19, amb un risc un 7% més gran per cada augment de 5 kg/m2 a l'IMC. Les persones amb sobrepès (IMC de 25 a 29,9 kg/m2) i obesitat (30 kg/m2 o més) tenien un 10% i un 16% més de probabilitats d'infecció per COVID-19, respectivament, que els individus de pes saludable (menys de 25 kg/m2).



Es van observar resultats similars per a la COVID llarga (4.243 participants, sis estudis), amb un risc un 20% més gran per cada augment de 5 kg/m2 a l'IMC. Les persones amb excés de pes i obesitat tenien un 20% i un 36% més de probabilitats de patir COVID llarga , respectivament. Tot i això, tant per a la infecció per COVID com per a la COVID prolongada, les associacions amb les categories d'IMC no van ser estadísticament significatives, "per la qual cosa no podem estar segurs que no es deguin a l'atzar", reconeixen.



Les anàlisis que van investigar l?associació amb l?IMC no van ser concloents. En particular, els estudis centrats en el nivell mitjà de sucre a la sang (HbA1c) i la diabetis (15.795 participants i 1.917 per a la COVID llarga) no van revelar cap associació amb la COVID-19 o la COVID llarga.



Els investigadors subratllen la necessitat de continuar investigant per explorar els mecanismes subjacents a aquestes associacions i reduir l'excés de risc associat a un IMC elevat. "Els nostres primers resultats suggereixen una relació de l'adipositat amb la infecció per COVID-19 i la COVID-19 llarga, fins i tot després de tenir en compte els factors sociodemogràfics i el tabaquisme. Hem de seguir explorant què fa que les persones amb sobrepès i obesitat corrin el risc de patir pitjors resultats i com es relaciona això amb els casos greus", afirma Knuppel.



Els autors reconeixen que l'estudi va ser observacional i no pot provar que un IMC més gran augmenti el risc d'infecció per COVID-19, i no poden descartar la possibilitat que altres factors no mesurats (per exemple, condicions subjacents) o dades faltants puguin haver-hi afectat els resultats. També assenyalen que el COVID-19 es va basar en la sospita i no en una prova positiva, i que els mesuraments clínics realitzats abans de la pandèmia podrien estar desfasats en alguns dels estudis inclosos. Finalment, assenyalen que els participants a l'estudi estaven més sans que la població general, cosa que pot limitar les conclusions que es puguin extreure.