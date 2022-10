Gairebé un 80% dels treballadors espanyols afirma haver patit estrès perllongat durant l'últim any | @ep

Gairebé un 80% dels treballadors espanyols han assegurat que han patit estrès perllongat el darrer any. Segons un estudi de Cobee , en col·laboració amb Ifeel, Sanitas i DKV , la principal raó és l'excessiva càrrega de treball (59%).



A l'estrès generat pel volum de feina, se sumen les dificultats per compaginar la vida laboral amb les responsabilitats personals. La manca d'opcions de conciliació es posiciona com el segon motiu d'estrès (27%) tal com publica Infosalus .



Segons l'estudi, més del 40% dels espanyols ha pensat a deixar la seva feina a l'últim any. La raó que empara aquesta decisió és una insatisfacció generalitzada respecte a la feina, que té una conseqüència directa per a l'empresa i la seva productivitat.



En la majoria dels casos, aquesta dimissió va precedida d'altres fenòmens, que també són una mostra d'aquest descontentament. Entre ells destaca el ' burnout ' o ' síndrome de l'empleat cremat ', propi d'aquells empleats que es troben en un estat de cansament laboral constant.



"Les empreses s'han de sentir responsables de la salut dels seus treballadors i buscar vies per facilitar el benestar laboral. Per això, cal entendre les necessitats existents entre les plantilles i buscar opcions corporatives per abordar-les. D'aquesta manera podran millorar l'ambient intern, afavorir la productivitat dels seus empleats i reduir els índexs de rotació", explica Jaime Sánchez, Head of Insurance de Cobee.



Com a alternativa, algunes empreses comencen a provar noves fórmules que permeten als seus empleats utilitzar el seu temps d'una manera més d'acord amb el seu estil de vida. Destaca la forta irrupció de la setmana laboral de quatre dies , que ja és triada com el millor benefici per conciliar entre els empleats espanyols (27%). La segueixen la possibilitat de tenir un horari completament flexible, tenir més dies de vacances (24%) i el teletreball (23%).



Finalment, altres empleats indiquen que la font del seu estrès és un ambient tòxic de treball (17%) o una mala relació amb el seu equip directe (3%) . "Sigui quina sigui la causa, les empreses tenen a la mà el poder emprendre iniciatives que ajudin els seus empleats a sentir-se bé a la feina", continua Sánchez . "La flexibilitat horària o millors sistemes per controlar els fluxos de treball en són un exemple. També, algunes empreses espanyoles opten per altres mesures més innovadores, com ara plans de beneficis que incloguin accés a professionals de salut mental o bons gimnàs, amb els quals els empleats puguin millorar el seu estat de salut”, finalitza.