Les ciutats són plenes de cotxes que contribueixen a la contaminació / @EP

Una exposició més gran a cert tipus de contaminació atmosfèrica relacionada amb el trànsit, les partícules en suspensió, podria estar relacionada amb un major risc de demència, segons una metaanàlisi publicada en l'edició online de ' Neurology ' , la revista mèdica de l'Acadèmia Americana de Neurologia.



Els investigadors van analitzar específicament les partícules fines , PM2.5, que consisteixen en partícules contaminants de menys de 2,5 micres de diàmetre suspeses a l'aire. La metaanàlisi va incloure tots els estudis disponibles sobre la contaminació de l'aire i el risc de demència.



"A mesura que la gent segueix vivint més temps, afeccions com la demència cada vegada són més comunes , per la qual cosa detectar i comprendre els factors de risc prevenibles és clau per reduir l'augment d'aquesta malaltia", afirma l'autor de l'estudi Ehsan Abolhasani , de la Universitat Occidental de Londres, a Canadà.

MÉS INFORMACIÓ Els pacients Covid poden desenvolupar boira mental o demència en els dos anys posteriors a la infecció



"Com que un informe de l'Organització Mundial de la Salut va mostrar que més del 90% de la població mundial viu en zones amb nivells de contaminació atmosfèrica superiors als recomanats --afegeix--, els nostres resultats aporten més proves per fer complir la normativa sobre la qualitat de l'aire i accelerar la transició dels combustibles fòssils a les energies sostenibles ”.



Per a la metaanàlisi, els investigadors van revisar 17 estudis. Els participants eren més grans de 40 anys. En tots els estudis hi havia més de 91 milions de persones , dels quals 5,5 milions de persones (6%) van desenvolupar demència. Els estudis van ajustar diversos factors que afecten el risc de demència d'una persona, com ara l'edat, el sexe, el tabaquisme i l'educació.



Els investigadors van comparar els índexs d'exposició a la contaminació atmosfèrica de les persones amb demència i sense i van descobrir que les persones que no van desenvolupar demència tenien una mitjana d'exposició diària a les partícules fines contaminants de l'aire inferior a la de les persones amb demència. L'Agència de Contaminació Ambiental dels Estats Units (EPA) considera segures les exposicions mitjanes anuals de fins a 12 micrograms/m3.

Els investigadors van descobrir que el risc de demència augmentava un 3% per cada microgram per metre cúbic (microgram/m3) d'exposició a les partícules fines.



"Encara que la nostra metaanàlisi no prova que la contaminació de l'aire causi demència, sinó que només mostra una associació, la nostra esperança és que aquests resultats animin la gent a prendre un paper actiu en la reducció de la seva exposició a la contaminació", explica Abolhasani.



"En conèixer el risc de demència per l'exposició a la contaminació atmosfèrica, les persones poden prendre mesures per reduir la seva exposició , com utilitzar energies sostenibles, triar viure en zones amb menors nivells de contaminació i advocar per la reducció de la contaminació del trànsit a les zones residencials", subratlla.



També van examinar els òxids de nitrogen , que formen la boira tòxica, el diòxid de nitrogen i l'exposició a l'ozó, però no van trobar un augment significatiu del risc quan es van considerar aquestes altres classes de contaminants per separat.