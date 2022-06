Hospital de la Vall d'Hebron / Europa Press

La Direcció de l'Hospital de la Vall d'Hebron ha informat que els treballadors que havien de rebre dies lliures en compensació per les hores extres no podran gaudir-los durant la primera quinzena de juliol. Aquesta decisió s'ha pres per diversos motius: l'alt percentatge de treballadors que estan de baixa, l'inici del període de vacances i l'augment de casos COVID per la setena onada.

Aquesta decisió no ha agradat gens als delegats del Sindicat d'Infermeria (SATSE), ja que al·leguen que van advertir fa temps de "la urgent necessitat d’ampliar les plantilles, adequant-les a la realitat assistencial i evitant el sobre esforç continuat dels sanitaris”.

L'Hospital de la Vall d'Hebron compta actualment amb 9.000 treballadors, dels quals 862 estan de baixa. “Cal puntualitzar que d’aquests professionals malalts, 556 son personal d’infermeria, el més afectat per la sobrecàrrega dels darrers anys”, alerten els delegats de SATSE Vall d’Hebron. A més, se li haurà de sumar que 400 treballadors i treballadores començaran les seves vacances.

Segons el Departament de Salut, a la primera setmana de juliol tindrà lloc el pic d'augment de casos COVID derivat de les festes de Sant Joan. Per tant, serà molt necessari que hi hagi tants treballadors disponibles com sigui possible.

MANCA DE PREVISIÓ

Molts hospitals de Catalunya arrosseguen d'ençà uns anys una manca d'infermeres, que encara s'ha agreujat més amb la presència del coronavirus en el dia a dia. Això ha provocat que els pics d'activitat assistencial s'allarguin durant l'any quan abans era en èpoques concretes.

“Han passat tres anys i això ja no és una novetat”, protesten des del Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya. L'entitat també afegeix que hi ha mesures que s'haurien d'haver pres fa temps. “És un problema amb el que s’ha de bregar des de diferents esferes, des de les direccions dels centres sanitaris, però també des del Govern que ha de posar fil a l’agulla per arreglar el problema” expliquen.

A curt/mig termini, el SATSE exigeix a l'Administració que implementi millores en les condicions laborals de les infermeres que facin atractiu treballar a Catalunya i promoguin la tornada de les professionals que han emigrat a altres països. A llarg termini cal que el Govern faci una ampliació suficient de les places universitàries, facilitant la formació de joves interessats en exercir d’infermeres.

VALL D'HEBRON

Les delegades del SATSE han "fet saber a Direcció el profund malestar de les infermeres, que per tercer estiu consecutiu se’ls hi exigeix un esforç addicional”, en referència a la Vall d'Hebron. Aquest Sindicat ja ha fet palesa la gravetat de la situació i ha proposat mesures per evitar haver de suprimir festes i descansos estivals per l’augment d’activitat assistencial.