El Grup Social ONCE convoca a Catalunya als Premis Solidaris 2022, que tindran lloc el proper 24 de novembre a l'Auditori ONCE Catalunya. Aquests guardons homenatgen a persones, empreses, entitats i organismes de l’Administració que destaquen per la seva labor solidària, així com també fan un reconeixement del treball de mitjans de comunicació que en conjunt coincideixen amb els valors essencials del grup i la filosofia que impregna l’Economia Social i els objectius del Tercer Sector. I en concret, premien la promoció d'aquest esperit en el seu entorn i àmbit d’influència, de la inclusió social de tots els ciutadans i l’autonomia personal.

Sota el títol 'Cafè Il·lusió', els Premis Solidaris 2022 volen posar en relleu l'empatia entre els ciutadans i la necessitat d'escoltar en un context quotidià com el d'un cafè, on conviuen i s'interrelacionen diferents individus. Aquests representen la realitat actual de moltes persones i les diferents àrees del Grup Social ONCE.

Les candidatures són públiques i obertes, i es poden proposar des d’avui i fins al proper divendres 30 de setembre a la Secretària del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya o a l'adreça electrònica ctcatalunya@once.es. Els premiats rebran una obra escultòrica que fa referència al logotip de SOLIDARIS.