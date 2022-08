Per a molta gent, dormir a l'estiu és un maldecap. Foto: Ysonut

És un tòpic, però després de molts tòpics s'hi amaguen veritats: a l'estiu, en general, costa dormir. Ara, però, un estudi d' AdSalutem Institut del Son ha posat xifres sobre la quantitat d'espanyols que tenen aquest problema: 6 de cada 10. Des de fa setmanes, vivim onades de calor fortes, amb les alertes activades, amb valors propers als 40 graus a molts punts del territori a les hores més càlides del dia.

Tot i que és difícil, hi ha alguns mètodes per tractar de combatre els rigors termes: hidratar-se, evitar activitats físiques en moments de calor, buscar l'ombra si se surt al carrer, estar a la platja o la piscina ... quan arriba la nit, i és l'hora d'anar a dormir, comencem a fer voltes al llit, desesperats, perquè en molts casos la calor ni tan sols dona treva.

PER QUÈ PASSA?

Segons Ysonut , un laboratori francès especialitzat en nutrició i salut apunta algunes de les raons d'aquest fet.

- Més hores dexposició a la llum solar. Després del canvi d´hora, amb l´horari d´estiu, la nostra exposició al sol augmenta. Aquesta mesura, que les autoritats argumenten amb l'objectiu de reduir el consum energètic, té un impacte directe en la qualitat del son, ja que el cervell triga més a percebre l'arribada de la nit i, en conseqüència, començar el procés de relaxació previ a anar a dormir.

-Canvi d'hàbits: mala alimentació i més vida social. Especialment als països del sud d'Europa, les bones temperatures, les hores de sol i l'inici de les vacances fan que els nostres hàbits canviïn. En general, es té més vida social i una de les derivades és l'alimentació. Això també afecta de manera negativa en la qualitat del son ja que, en general, l'alimentació sol ser més pesada i abundant, especialment als sopars.

El canvi d‟hàbits al‟estiu explica, en part, les dificultats per dormir. Foto: Pexels

– Altes temperatures. El canvi de temperatura influeix de manera directa en el son. Si bé és cert que el cos humà compta amb termoreguladors que estabilitzen la temperatura corporal, les situacions de fred i calor extrema condicionen completament els cicles de son de les persones. Per això, l'estiu és una de les èpoques on es té una pitjor qualitat de son.

HI HA ALGUNA COSA QUE ES PUGUI FER?

Com que la manca de son afecta el nostre estat d'ànim i, a la llarga, pot tenir conseqüències negatives per a la salut, els experts donen una sèrie de pautes i consells que poden ajudar a aconseguir dormir.

Una de les opcions més recomanades és parar esment a la relació existent entre la cronobiologia i l'alimentació. Dit d'una altra manera, tenir en compte els ritmes biològics del cos a l'hora de triar una dieta o tenir cura dels hàbits alimentaris. Des de Ysonut afirmen que "aprofitar l'aportació nutricional de certs aliments pot ser molt útil tant per estimular l'organisme durant el dia com per preparar-lo per a les hores de son a la nit" i apunten que "el consum d'aliments rics en aminoàcids pot influir en aspectes com l'optimització de l'energia per a les activitats diàries o la qualitat del son".

D´aquesta manera, s´aconsellen els aliments rics en tirosina durant el dia. Aquest aminoàcid està en lactis, llegums, fruita seca, carn vermella, aus o peixos , entre d'altres, i ajuda a combatre la fatiga, augmentar l'activació i recuperar l'energia.

En canvi, a la nit, segons els experts seria convenient consumir aliments amb alt contingut de triptòfan . Ous, llet, plàtan i alvocat , entre altres aliments, aporten al nostre organisme aquest aminoàcid que afavoreix la producció de serotonina i melatonina, neurotransmissors vinculats amb la correcta regulació de l'ansietat i de la son.