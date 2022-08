L'estació de Sants a Barcelona, col·lapsada / Catalunya Press

Renfe ha restablert el trànsit ferroviari després d'haver suspès 22 circulacions d'AVE a la línia entre Madrid, Barcelona i Figueres, a causa del robatori de més de 600 metres de cable de fibra òptica i de senyalitzacions en un tram de la via.

L'empresa ferroviària ja ha desplaçat tots els viatgers de Madrid i Barcelona que s'havien vist afectats per la incidència que hi ha estat present des de primera hora del matí. Tot i això, la normalitat està lluny de ser efectiva, ja que segueixen havent-hi retards per les limitacions de capacitat i de velocitat dels AVE, sobretot en el tram en què falta el cable robat.

De moment, Renfe ja ha solucionat la incidència i ha atès els viatgers d'AVE que s'han vist afectats per aquest episodi, ja sigui en forma de tornada de l'import del bitllet o canviant la data del viatge si així ho ha sol·licitat el viatger .

De moment, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 19 anys a la localitat de Santa Oliva, a Tarragona, com a suposat lladre dels 600 metre de cable. Al detingut se li atribueixen altres delictes, com ara robatoris amb força, estralls i resistència a l'autoritat.

"DILLUNS NEGRE"

El caos es va originar després del robatori del cable de fibra òptica . Cap a les 02.30 h, es van veure afectades les comunicacions, la senyalització, els sistemes de telecomandament d'energia i els detectors de caigudes d'objectes, entre altres dispositius de seguretat, entre l'Arboç (Tarragona) i Figueres-Vilafant (Girona).

Els tècnics d'Adif es van desplaçar cap als punts afectats, i van comunicar a Renfe i Ouigo, les empreses operadores dels viatges ferroviaris, que el trànsit quedava suspès entre les estacions de Camp de Tarragona i Figueres-Vilafant. Alhora, les operadores van comunicar a Adif la suspensió de tota la Línia d'Alta Velocitat.

A les 11.30 h, Adif ha aconseguit restablir la circulació de la línia entre l'Arboç i Figueres, per la qual cosa la circulació dels trens ja es podia efectuar entre Barcelona i Madrid.