Álvarez (Élite Taxi) insta el PSOE a donar suport a la comissió d'investigació dels Uber Files | @ep

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha afirmat que el PSOE hauria de donar suport a la comissió d'investigació dels Uber Files proposada per Unides Podem al Congrés el juliol passat, i creu que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha d'estar al centre de la investigació.

En una entrevista a 'El Salto Diario' recollida aquest dilluns per Europa Press, Álvarez ha defensat que s'ha d'investigar "tota la cúpula del PP de Madrid " per aclarir les pràctiques dutes a terme per Uber , després de les informacions periodístiques conegudes com els 'Papers d'Uber'.

I ha assegurat que els únics partits que defensaran plataformes de Vehicle de Transport amb Conductor (VTC) com Uber o Cabify són PP, Vox i Cs.

Preguntat per la lliure competència que defensen alguns partits, Álvarez ha asseverat: "Això no és competència. No és lliure ni és competència", i ha recordat que els taxistes van posar una demanda per competència deslleial el 2019 a aquestes plataformes.

Ha explicat que el primer judici d'aquesta demanda se celebrarà el 21 de setembre, i ha assegurat que els taxistes fa dos anys que estan preparats tres accions judicials "molt potents", una de les quals anirà per via penal, en les seves paraules.