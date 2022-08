Els usuaris de Renfe ja han adquirit un total de 48.246 abonaments gratuïts de Rodalies de Catalunya les primeres 48 hores des de la posada a la venda dels títols vàlids per viatjar gratis entre l'1 de setembre i el 31 de desembre del 2022.

MÉS INFORMACIÓ Renfe recomana adquirir els abonaments gratuïts de Rodalies i Mitja Distància abans del 5 de setembre

Del total d'abonaments, 41.736 s'han adquirit per a trajectes de Rodalies de Barcelona i 6.510 per a serveis de mitjana distància convencional, segons ha informat Renfe aquest divendres.

Tarragona és la província on s'han adquirit més abonaments gratuïts de mitjana distància, amb un total de 2.382, seguida de Girona, que acumula 2.155 abonaments comprats, Barcelona (1.749) i Lleida (224).

Renfe ha recomanat adquirir els abonaments gratis de Rodalies i Mitja Distància abans del proper 5 de setembre, davant l'augment de viatgers que es preveu aquell dia a la xarxa de Rodalies i Mitja Distància de tot Espanya.

La companyia ha reforçat el personal d'atenció al client amb la contractació de 851 treballadors per poder resoldre els dubtes que tinguin els usuaris durant l'obtenció dels abonaments, tant a les estacions com per via telefònica.