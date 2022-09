Un dels accessos a l'estació. Foto: Europa Press

L'operador d'alta velocitat IRYO (espanyol i privat) posarà en marxa els seus serveis a tot l'estat espanyol el novembre. A Barcelona, la companyia té previst operar amb 16 freqüències a la línia entre Madrid i l'estació de Sants, cosa que, segons alguns experts, tensionarà i podria arribar a generar el col·lapse a la infraestructura.

Carlos Vilés, enginyer de Camins, ha apuntat a diversos mitjans que Sants "ja està al límit" i que no és aconsellable sobrecarregar-la més. Actualment hi operen AVE i OuiGo, però l'estació només té sis vies per on circulin aquests trens.

De fet, els plans ferroviaris són que, un cop l'estació de la Sagrera estigui enllestida, l'alta velocitat se centralitzi des d'allà, mentre que Sants es convertiria en l'estació de referència dels trens de Rodalies i Mitjana Distància.

Per això, Vilés ha instat les administracions que accelerin les obres de construcció de la Sagrera per evitar sobrecarregar encara més la principal estació catalana.