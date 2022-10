L'exdirector de Seguretat a la circulació d'Adif, Andrés Cortabitarte (i) i el maquinista del tren Francisco Garzón (d), durant la primera jornada del judici per l'accident ferroviari d'Alvia / @EP

L'únic imputat per part d'ADIF , i per tant de l'Estat, llança pilotes fora en la seva esperada i endarrerida declaració al macrojudici per la tragèdia de l'Alvia a Angrois.

La seva versió contradiu amb la del fiscal i les víctimes, que coincideixen que la Direcció de Seguretat al Trànsit i l'imputat haurien d'haver valorat l'excés de velocitat amb què els trens arribaven a la fatídica corba.

MÉS INFORMACIÓ #JuicioAlvia: El maquinista culpa Adif i afirma que el revolt estava mal senyalitzat i no va tenir temps de frenar

Andrés Cortabitarte declara amb retard perquè la jutgessa li va concedir més dies per preparar el seu testimoni, després de ser agredit per una víctima a les portes del jutjat provisional de la Cidade da Cultura. Aquest endarreriment i l'admissió a última hora d'un vídeo com a prova porten les víctimes a considerar que el directiu rep tracte de favor per part de la jutgessa, ja que està vinculat als poders públics.

El tren va descarrilar quan era a uns tres quilòmetres de la seva entrada a l'estació de Santiago, en arribar al pronunciat revolt d'A Grandeira al doble de la velocitat màxima, 191 quilòmetres per hora. Cortabitar-te assegura que podria anar sense problema fins a 160.

L'exdirector de seguretat en la circulació d'Adif Andrés Cortabitarte, acusat en el judici per l'accident del tren Alvia ocorregut a Angrois (Santiago) el juliol del 2013, ha assegurat que... continuar llegint a Galiciapress.