La concentració de treballadors d'Inditex ha estat desconvocada. | @ep

CGT-Barcelona ha desconvocat la concentració de treballadors d'Inditex prevista per aquest dissabte al passeig de Gràcia de Barcelona , després que el sindicat a nivell estatal hagi decidit desconvocar la vaga després de l'acord entre els sindicats i la signatura tèxtil per fixar un salari mínim de 18.000 euros cada any.

L'organització sindical ha valorat " positivament " que Inditex hagi " obert la mà " i ha definit aquest acord com " un fet històric ", encara que estaran pendents de com serà l'impacte real, ja que encara no manegen xifres detallades. " No abandonem la lluita, encara que esperarem ", han explicat fonts de CGT.

Durant la roda de premsa en què s'ha anunciat que es desconvocava aquesta vaga, la CGT ha expressat que aquestes pujades salarials són " fruit " de les mobilitzacions prèvies que s'havien dut a terme a diferents punts de la geografia espanyola.

En concret, Inditex i els sindicats han finalitzat el procés de negociacions que va començar el mes d'octubre passat amb un acord pel qual s'ha establert un salari mínim fix per al conjunt dels treballadors de les botigues del grup independentment del conveni col·lectiu d'aplicació del seu salari fix. A més, no es comptaran els conceptes vinculats a l'antiguitat, així com tots els conceptes variables (comissions, incentius o nocturnitat) i els plus que abona Inditex, que no apareixen en conveni.

Segons les taules que s'han consensuat amb els sindicats, el grup I (dependenta i caixera de menys de 18 mesos d'antiguitat) cobrarà com a mínim 18.000 euros anuals ; el grup II (dependenta i caixera de 18 mesos i 4 anys d'antiguitat) cobrarà 20.000 euros anuals ; el grup III (dependenta i caixera de 4 anys d'antiguitat en endavant) tindrà un salari de 22.000 euros a l'any i el grup IV (responsables, caixera central) cobrarà 24.500 euros anuals .

La CGT havia fet una crida als treballadors d'Inditex per concentrar-se davant de totes les botigues de la companyia aquest dissabte, cosa que finalment no passarà.