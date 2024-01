Joves a una universitat. Foto: Europa Press

Tot i aquesta reculada, el conseller Carles Campuzano es va mostrar optimista en la seva presentació, dient que la Generalitat vol fomentar l'ús del català mitjançant polítiques orientades a la difusió social. "La recuperació dels usos socials del català està en curs", va assegurar.

Els resultats de l'enquesta assenyalen que la proporció de joves que s'expressen habitualment en català (ja sigui exclusivament en català o majoritàriament en català que en castellà) ha baixat del 43,1% el 2007 al 25,1% el 2022. cert que l' ús habitual del català entre els joves ha experimentat un lleu repunt de més de dos punts en els darrers 5 anys, també ho és que aquesta xifra és 15 punts percentuals més baixa que el 2007.

AUGMENTA 8 PUNTS ELS JOVES QUE NOMÉS PARLEN EN CASTELLÀ

Aquest declivi s'atribueix a l'augment de joves que s'expressen habitualment en castellà, que en el mateix període han passat del 39,4% al 44,5% . De fet, en els darrers 5 anys, la proporció d'aquells que només es comuniquen en castellà ha augmentat en vuit punts, arribant al 22,5%, a costa dels que utilitzen els dos idiomes per igual.

Tot i que la bretxa més pronunciada entre el castellà i el català s'observa a la franja d'edats més avançada, específicament entre els 30 i 34 anys, on el 51,9% dels joves té el castellà com a llengua inicial, en comparació del 25 ,9% que té el català com a llengua inicial (una diferència de 26 punts, cal ressaltar).