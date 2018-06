El nou Govern prepara un comissionat sobre el 155

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dimecres el seu Govern, amb la novetat d'un comissionat per avaluar i revertir els efectes de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i d'una oficina en defensa dels drets civils i polítics.





En la seva primera intervenció al ple del Parlament després de la seva investidura, ha explicat que el Comissionat per al Desplegament de l'Autogovern avaluarà l'impacte real del 155 i garantirà un autogovern "que l'Estat espanyol vol laminar constantment".





Ha destacat que amb la primera reunió de govern de dissabte va decaure el 155 i es van tornar a crear les oficines de Presidència i Vicepresidència suspeses, que "calia recuperar per dignitat, però també per la seva vocació de servei públic".





Torra considera que el 155 no només ha afectat les institucions, sinó que també ha tingut impacte sobre la ciutadania, de manera que crearà l'Oficina de drets civils i polítiques, en coordinació amb el Síndic de Greuges, per "posar fi a la vulneració d'uns drets que ha de ser respectats".





Després de les crítiques de l'oposició per nomenar quatre consellers que estaven a la presó o a l'estranger, i que no es respectava la llei de paritat, Torra ha destacat que el Govern definitiu té set consellers-sis conselleres: "La paritat és un repte i una obligació".





PRESIDÈNCIA





Una de les prioritats del departament de Presidència capitanejat per Elsa Artadi serà aprovar el pla de Govern que marcarà les línies estratègiques de la legislatura, entre les quals destacarà "la recuperació de lleis suspeses pel Tribunal Constitucional".





Ha defensat tenir "vies d'acció republicana", entre les que ha destacat el paper que tindran els ajuntaments catalans i la creació d'una Assemblea de Càrrecs Electes, que el Govern vol liderar a través d'aquest departament, amb el món local.





La Vicepresidència liderada per Pere Aragonès assumirà Economia i Hisenda, i sol·licitarà que es posi fi a la intervenció financera de l'Estat -que Torra consideren acabada amb la retirada del 155- i, a més, demanarà que acabin les condicions específiques per a Catalunya imposades al novembre de 2015 per rebre el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).





Aquest departament incorporarà com a novetat l'àrea d'atenció ciutadana, informació i difusió de l'activitat del Govern, i la coordinació i direcció dels sistemes d'informació, gestió i comunicació corporativa de la Generalitat.





La Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, d'Ernest Maragall, s'encarrega de "garantir, enfortir i ampliar la presència, el reconeixement i la dignitat de Catalunya i les seves institucions a Europa i el món", treballar per la presència en organitzacions multilaterals, i agruparà les competències en processos electorals i formes de participació ciutadana.





Territori i Sostenibilitat posarà el focus en les polítiques d'habitatge, mentre Justícia incorpora les competències d'afers religiosos, la regulació dels grups d'interès i també la memòria democràtica i el foment de la pau.





El departament de Governació i el de Polítiques Digitals i Administració Pública queden fusionats, i la resta de departaments "no presenten modificacions substancials", però podran modificar-se a través de decrets, ha explicat el president.





GOVERN EL DIJOUS





Torra ha confirmat que el segon Consell Executiu -el primera va ser el dissabte després de la presa de possessió dels consellers de serà aquest dijous i una de les seves primeres mesures serà iniciar els tràmits per recuperar les 16 lleis -la majoria socials- aprovades en l'anterior mandat i impugnades pel Govern central.





El president ha confiat que, un cop confirmada la sortida de Mariano Rajoy de la Presidència del Govern central, "un govern d'esquerres" liderat per Pedro Sánchez no les recorrerà i podran ser implementades tal com les va formular al Parlament.