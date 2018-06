Colau planeja construir un CAP a l'espai destinat a l'ampliació del Macba

L'Ajuntament de Barcelona ha posat damunt de la taula ara l'opció d'ubicar un centre d'atenció primària (CAP) a la capella de la Misericòrdia cedida a l'Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) per impulsar la seva ampliació.





El consistori, que va cedir aquest espai fa cinc anys al museu, planteja aquesta opció per propiciar el creixement del CAP Raval Nord, que s'ha quedat petit per atendre les necessitats de la població de la zona.





"No hi ha res definitiu", han ressaltat fonts municipals, que han remarcat el consens assolit per la Conselleria de Salut, el consistori, el districte i els treballadors del CAP per tal d'ocupar unes instal·lacions cedides al museu.





"Hi ha una urgència, perquè el CAP Raval Nord necessita espai i atén en condicions al límit", han remarcat des del consistori, que ha citat altres opcions per planejar l'expansió del museu fora dels límits del Raval.





Des de la Conselleria de Cultura de la Generalitat i el Macba, confien a trobar una solució per seguir endavant amb l'ampliació del museu en l'espai previst en l'acord aprovat pel consorci del museu -format per Ministeri, Generalitat i Ajuntament-, i situar l'ampliació del CAP en un altre emplaçament.





El director del Macba, Ferran Barenblit, ha defensat que els dos projectes són igual d'importants per al Raval i per a la ciutat de Barcelona, i que "un no pot anar en detriment de l'altre".





Barenblit ha subratllat que tant la cultura com la sanitat són "elements fonamentals del progrés", i tant un com l'altre són pilars de l'estat de benestar.





PLA ESTRATÈGIC APROVAT





Des que va prendre les regnes del museu fa dos anys, Barenblit ha abordat la seva ampliació en el marc d'un projecte més ampli d'estratègia, que va ser aprovada amb "entusiasme" per tots els membres del consorci a final de 2017.





De fet, el Pla de Museus de la Generalitat també recull aquest projecte d'ampliació, ha recordat Barenblit, que ha dit que en els últims cinc anys no s'ha pogut avançar en les obres per les dificultats econòmiques derivades de la crisi.





Des de l'Ajuntament, les citades fonts mostren suport a l'activitat i economia del museu, i al·leguen canvis en la ciutat, que és un "organisme viu en constant creixement".