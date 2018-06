​Economia sanciona per "faltes greus" a PwC i a Deloitte per les seves auditorias en Popular i ACS

L'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha sancionat PwC pels treballs d'auditoria dels comptes anuals del Popular de l'exercici 2012 i Deloitte pels realitzats en ACS relacionats amb els resultats de 2011, segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





En concret, l'ICAC ha sancionat PwC i al seu soci auditor José María Sanz Olmeda per cometre dues infraccions greus en haver incorregut en l'incompliment de les normes d'auditoria susceptible de tenir un efecte significatiu sobre el resultat del seu treball i, per tant, en l'informe d'auditoria dels comptes anuals individuals de 2012 i dels comptes anuals consolidats de l'entitat, els informes d'auditoria van ser emesos el 28 de febrer de 2013.





Per això, ha acordat imposar PwC dues sancions de multa per import del 0,12% i del 0,15% dels honoraris facturats per activitat d'auditoria de comptes en l'últim exercici tancat amb anterioritat a la imposició de les sancions.





Aquestes multes no poden ser inferiors a 12.000 euros, de manera que cada multa ascendiria a 119.908 euros i 149.885 euros. A això se sumen les sancions imposades a Sanz Olmeda per import de 3.200 euros i 3.400 euros.





Per la seva banda, l'ICAC ha sancionat Deloitte i el seu soci auditor Javier Parada per la comissió de dues infraccions greus en haver incorregut en l'incompliment de les normes d'auditoria susceptible de tenir un efecte significatiu sobre el resultat del seu treball i, consegüentment , en el seu informe en relació amb els treballs d'auditoria dels comptes anuals individuals de 2011 d'ACS i dels comptes anuals consolidats de l'entitat, els informes d'auditoria van ser emesos el 22 de març al 2012.





Així, imposa a Deloitte dues sancions de multa per import del 0,1% dels honoraris facturats per la societat per activitat d'auditoria de comptes en l'últim exercici tancat amb anterioritat a la imposició de les sancions.





Aquestes multes no poden ser inferiors a 12.000 euros, de manera que cadascuna d'elles ascendiria a 133.630 euros. A això se sumen les dues sancions a Javier Parada Pardo per import de 3.000 euros.





LES AUDITORES HAN RECORREGUT LES SANCIONS





Les dues firmes han recorregut les multes imposades per l'ICAC, han informat les dues entitats. En concret, PwC ha explicat que l'ICAC va realitzar "una revisió exhaustiva" de la seva auditoria de Popular a 2012 durant dotze mesos sense haver qüestionat la seva opinió ni els comptes del banc.





Així, únicament va cridar l'atenció sobre "un suposat defecte formal" en els papers de treball d'una partida puntual el contingut "tampoc va posar en dubte". "Tot i així, no estem d'acord amb la sanció -la menor que contempla la llei- i per això l'hem recorregut. Creiem que l'ICAC la fonamenta amb arguments molt subjectius i sense cap suport en la normativa i en la pràctica auditora", han postil·lat des PwC.





De la seva banda, Deloitte ha recorregut la sanció i confia que es resolgui favorablement per a la signatura. "Es tracta d'una sanció mínima per un tema formal en els papers de treball que està recorreguda en la via contenciosa administrativa davant l'Audiència Nacional i confiem en què es resolgui favorablement", han assenyalat des Deloitte.