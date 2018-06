Llarena adverteix a Interior que no té competència per a l'acostament de presos a Catalunya

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa pel procés sobiranista a Catalunya, ha avisat en un acte notificat aquest dijous que no té competència per definir el concret centre penitenciari en el qual han de romandre els líders independentistes investigats que es troben en presó preventiva.





El magistrat realitza aquest avís en un acte en el qual torna a rebutjar la petició de llibertat de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i de l'exconseller Raül Romeva.





S'aprecia que tot i la constitució d'un nou govern a Catalunya persisteix el risc de reiteració delictiva i de fugida.





RECUSACIÓ COMÍN I SERRET





Llarena també ha admès per constituir un frau processal la recusació presentada contra ell pels exconsellers catalans a Bèlgica Toni Comín i Meritxell Serret després que aquests li demandaran civilment en aquest país.





El motiu del rebuig de la recusació és que la causa al·legada perquè Llarena s'apartés no pot al·legar quan el plet que es diu pendent s'ha plantejat després de la designació d'aquest com a instructor del procediment, el que va passar fa més de sis mesos.





Segons l'escrit de recusació presentat per la defensa de Serret i Comín el dany s'hauria produït "mitjançant una campanya de descrèdit contra aquestes dues persones (i altres encausats), per la seva condició i les seves funcions polítiques", i hauria consistit en "una persecució judicial i mediàtica "que hauria vulnerat el seu dret a la presumpció d'innocència, a més d'afectar als seus drets polítics" com a membres d'un Govern autònom.





En la seva resposta, donada a conèixer aquest dijous, assenyala que accedir a una recusació d'aquest tipus deixaria en mans de la voluntat de les parts apartar qualsevol instructor quan discrepen del contingut de la seva investigació. Tindrien prou la presentació d'una demanda contra ell després d'iniciada la instrucció, i això constitueix un frau processal.