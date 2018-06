Torra, obligat per llei a comunicar a Exteriors el seu viatge a Washington

La Llei d'Acció i del Servei Exterior de l'Estat obliga a tots els governs autonòmics a comunicar al Ministeri d'Afers Exteriors dels viatges a l'estranger dels seus presidents o els seus consellers i també l'obertura d'oficines, abans de posar-les en marxa. D'aquesta manera, la Generalitat està obligada a comunicar a la Secretaria General Tècnica del Ministeri que ara dirigeix Josep Borrell seu viatge a Washington per inaugurar el festival de cultura popular sobre Catalunya que acull l'Institut Smithsonian.





Fonts d'Exteriors han informat que encara no ha arribat cap comunicació de la Generalitat, però subratllen que encara hi ha termini perquè així sigui. El més habitual és que les visites es comuniquin en els 10 dies anteriors. El festival ha estat organitzat pel Smithsonian en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull. L'ambaixada espanyola a Washington té coneixement de la cita, però no ha participat en ella, segons fonts diplomàtiques.





D'altra banda, la mateixa Llei, que data de 2014, obliga les comunitats autònomes a informar Exteriors dels seus plans d'obrir oficines per a la seva promoció exterior. El Ministeri ha d'informar la proposta per veure si és d'acord amb l'Estratègia d'Acció Exterior. L'incompliment d'aquest tràmit va portar al Govern anterior a recórrer en 2015 davant el Tribunal superior de Justícia de Catalunya les delegacions de la Generalitat a Roma i Viena, encara que la Generalitat ha assegurat que sí que havia informat abans de publicar la decisió en el Diari Oficial.