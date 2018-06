Iceta demana a Torra que respecti al Rei i faci "gestos" per al diàleg

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha instat el Govern a "respectar" al Rei després que el president Quim Torra i altres membres del Govern hagin criticat el seu discurs després de l'1-O, i també ha demanat a l'Executiu fer "gestos "per al diàleg.





En la inauguració de l'Escola d'Estiu del PSC a la seu del partit, ha lamentat aquest divendres que hagi independentistes que diguin "que si ve el Rei no cal anar, cal plantar-li o criticar-".





"Si demanem respecte per a les nostres institucions no hem d'oferir també respecte a les institucions de l'Estat?", S'ha preguntat Iceta.





Ha recomanat "anar amb molt de compte amb els símbols" perquè, de la mateixa manera que l'independentisme demana respecte pels símbols de Catalunya, molts ciutadans volen que es respectin els símbols d'Espanya.





Iceta ha assenyalat que el Govern de Pedro Sánchez ha fet ja molts gestos per afavorir el diàleg amb Catalunya, subratllant que el primer que va fer després de prendre possessió va ser aixecar el control de la despesa de la Generalitat.





"Demanen gestos i aquest Govern sembla que tingui tics perquè no para de fer gestos, però convindria pensar si des d'aquí convindria fer algun", ha considerat.





I un gest essencial seria "comprometre amb la legalitat", si bé la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat en diverses ocasions que no pot descartar-se la via unilateral, ha afegit.





Per això, s'ha preguntat "com es pot demanar al Govern d'Espanya que hagi diàleg sincer si per part del Govern no es prenen els compromisos obligats en democràcia?".





També ha demanat respecte per les pròpies institucions, ja que el Govern "atribueix autoritat a persones o òrgans no reconeguts a l'Estatut", segons ha assenyalat en al·lusió vetllada a Carles Puigdemont i el Consell de la República.





A més, ha criticat que "s'anunciïn amb alegria querelles a jutges" sense respectar el principi de separació de poders de l'Estat ia risc de convertir Catalunya en una cosa semblant a una selva, en referència a la denúncia del Parlament contra magistrats del Tribunal Suprem (TS ).