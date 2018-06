Felip VI celebra el seu quart aniversari de cap d'Estat ​​a la Casa Blanca de Trump

Felip VI (Europa Press)





Els Reis Felip i Letizia seran rebuts a la Casa Blanca pel president dels Estats Units, Donald Trump i la seva dona, Melania Trump, el dimarts 19 de juny, una data que coincideix amb el quart aniversari de la proclamació de Felip VI com a Cap de estat.





El Rei "assumeix la més alta representació de l'Estat espanyol en les relacions internacionals", segons la Constitució, i en aquesta condició es reuneix amb Donald Trump, després d'una visita a San Antonio (Texas) i Nova Orleans (Louisiana) per commemorar el llegat espanyol. Els Reis ja van visitar a Barack Obama a la Casa Blanca el 2015 i van tornar a veure-li en el marc de la setmana ministerial de l'Assemblea General de l'ONU el 2016.





L'aniversari de la proclamació del Rei mai s'ha commemorat com a tal, encara que en algunes ocasions la Casa del Rei ha organitzat actes amb cert significat. Així va ser sobretot el 2015, quan el Rei va lliurar a 39 ciutadans anònims condecoracions al Mèrit Civil remarcant que amb la seva "conducta exemplar" fan "gran" a Espanya.





En 2016, amb el Govern en funcions i en plena campanya electoral per a les generals del 26-J, no hi va haver més que un hissat solemne de la bandera nacional a la madrilenya plaça de Colón, cosa que també es farà aquest dimarts.





En 2017, amb un nou Govern ja format, els Reis van optar per un acte que pretenia simbolitzar la unió de la història i el patrimoni històric amb l'educació i el futur, i van compartir amb escolars de 10 i 11 anys un programa educatiu de la Fundació la Caixa al Museu del Prado.





El quart aniversari de la proclamació arriba després de noves bolcades polítiques. El viatge als Estats Units i la visita a Trump porten mesos en preparació, però finalment s'han produït després d'un sobtat canvi de Govern, fruit de la moció de censura contra el Govern de Mariano Rajoy.





De fet, als Reis els acompanyen el nou ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, que s'estrena en aquest viatge, i també l'ambaixador que havia nomenat Rajoy, l'exministre de Defensa Pedro Morenés.





A més, el quart any de Felip VI a la Prefectura d'Estat ha estat marcat pel desafiament secessionista a Catalunya, una situació que va portar al rei a dirigir el seu primer missatge extraordinari als espanyols, televisat el passat 3 d'octubre, en el qual va recalcar que els poders de l'Estat tenen la responsabilitat de garantir l'ordre constitucional.





Set mesos després, i després de l'aplicació, per primera vegada en la democràcia, de l'article 155 de la Constitució que va suposar la intervenció de Catalunya pel govern Espanyol, a la Generalitat hi ha un nou president, Quim Torra, que insisteix en el Rei hauria demanar perdó per aquest discurs.





ENTRE LA CONSTITUCIÓ I EL CAS NÓOS





Mentrestant, el 2018 es compleixen 30 anys de la Constitució i el Rei ha complert 50, una efemèride que va voler commemorar amb un acte molt simbòlic de continuïtat i institucionalitat dinàstica: imposant el Toisó d'Or a la Princesa d'Astúries.





En el pla personal, el quart aniversari de la proclamació arriba després que hagi tornat a l'actualitat el 'cas Nóos' amb què Felip VI ha tractat de posar tallafocs: El seu cunyat, Iñaki Urdangarin, ha d'entrar a la presó com a molt tard aquest dilluns.