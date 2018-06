Feijóo renúncia a liderar el PP: "Ser president de Galícia és la major de les meves ambicions polítiques"

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que no presenta la seva candidatura per succeir a Mariano Rajoy al capdavant del Partit Popular.





"Crec que és legítim que hi hagi pensant en la possibilitat de presentar-me", ha expressat el president de la Xunta, però acte segudio ha anunciat que es queda a Galícia i que renuncia a liderar el PP.





"Fallar als gallecs seria fallar-me a mi mateix", ha dit Feijóo visiblement emocionat.





"Aquest és el període en què tots els afiliats i els que creiem en el partit hem de donar la nostra opinió, i jo vaig a donar la meva, perquè intento ser coherent amb la meva opinió i amb els meus actes", ha expressat el gallec.





"Sóc el president de Galícia perquè el meu únic pacte ha estat el meu compromís amb els gallecs", ha expressat Feijóo visiblement emocionat.





"Per a mi ser president de Galícia és la major de les meves ambicions polítiques", ha afegit, per tancar les especulacions de la seva suposada candidatura.





Durant el cap de setmana i aquest dilluns, Feijóo no s'ha deixat veure en cap acte públic. L'última vegada que va tenir agenda institucional, divendres passat, només va deixar anar que el cap de setmana seria per pensar i no va donar més pinzellades de per on aniria la seva decisió, mentre que les primeres candidatures per al Congrés s'han anat coneixent al llarg de aquesta jornada de dilluns.





Als seus 56 anys d'edat, després d'haver estat pare fa poc més d'un any, i després d'haver aconseguit el 2016 la tercera majoria absoluta consecutiva a Galícia, Feijóo ha decidit no fer el salt a la política nacional en un moment complicat per al PP .





CANDIDATURES





De moment, han anunciat la seva intenció de competir per liderar el PP el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado; el secretari executiu de Relacions Internacionals del PP, José Ramón García-Hernández; l'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García-Margallo; i l'expresident de Noves Generacions de la Comunitat Valenciana, José Luis Bayo.





Cada candidatura ha de comptar amb almenys 100 avals d'afiliats, segons recullen els Estatuts del partit. Aquells que vulguin fer un pas endavant disposaran fins el dimecres 20 de juny a les 14,00 hores per presentar les signatures.