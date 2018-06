Seguiran els 101.000 afiliats del PPdeG el criteri de Feijóo?

Sabedor de la importància d'apostar pel cavall guanyador, Alberto Nuñez Feijóo segueix pensant-a qui donarà el seu suport al Congrés del PP. "El líder del PP que sigui elegit el juliol serà candidat a la Moncloa el 2020 i jo li donaré suport" es va limitar a dir aquest dijous.





De passada, no va tancar la porta presentar-se en el futur, quan acabi el seu mandat a Sant Caetano. El president de la Xunta fins i tot va afirmar que si el congrés per elegir relleu a Rajoy no s'hagués avançat i anés en 2020 "probablement" ell s'hagués presentat. Un clar, i inaudit per explícit, reconeixement de la seva ambició personal.









