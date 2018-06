Feijoo no vol "deixar" sols als gallecs i es fa l'harakiri

Quan alguns pensava que el congrés extraordinari del PP seria una bassa d'oli, amb l'elecció del "candidat Feijóo" per aclamació, esclata la bomba i el gallec, entre llàgrimes diu que "no pot fallar als gallecs, perquè seria també fallar-me a mi mateix "i renúncia a la successió.





La veritat de la marxa del president de la Xunta és el que no s'ha dit. Ja fa uns quants anys posicionant per ser el líder dels populars espanyols, i quan li arriba l'hora, les meigas, no gallegues, en somnis, li adverteixen que té un passat i que s'acordi de l'episodi Cifuentes, que per un "màster" i una simple crema de bellesa, ha desaparegut de la vida política. Aquestes coses solen succeir en la política. No són jugades brutes de l'oposició, moltes vegades les punyalades per l'esquena vénen de la mateixa casa.





Davant d'aquesta situació, els candidats a dirigir el PP s'han multiplicat com bolets. Ja no hi ha un candidat hi ha uns quants, situació que mai s'havia donat. Dues dones irreconciliables, Cospedal i Santamaría, que no estan soles, els acompanyen en la carrera, Casado, Bauza i Margallo. Aquest últim tampoc es porta molt bé amb l'exvicepresidenta a la qual acusa de la seva marxa del govern. Mai hi va perdonar.





Cospedal, tenen l'avantatge que fins ara ha manejat la maquinària del partit des de Gènova - alguns diuen que l'ha fet Maíllo- però té la motxilla dels negocis del seu marit.

Santamaría que es conegui, no té passat empresarial i la seva única taca, és el tema de Catalunya que no ha sabut resoldre, encara que té algunes altres avantatges, és la preferida de Rajoy, encara que aquest no s'hagi pronunciat, digui que es manté al marge i s'hagi marxat a Santa Pola- lloc preferit de Santiago Bernabéu- al seu lloc de registrador de la propietat. És curiós com Santa Pola també va ser el seu refugi triat quan va deixar, o el va obligar Pepe Cuiña a deixar la política gallega. La seva marxa a la població alacantina s'interpreta com, aquí us quedeu i solucioneu els problemes vosaltres mateixos.





Santamaría, té altres asos a la màniga, no és menor el d'haver controlat el CNI, que fins aleshores havia depès del Ministeri de Defensa. Les múltiples informacions, informes, dossiers que ha "supervisat" l'exvicepresidenta, la fa molt valuosa. L'informació és poder i aquesta ho sol exercir sense tremolar-li la mà.





Margallo ja va dir que si Santamaría es presentava, ell també ho faria. Què passarà amb ell? és una incògnita. Persona de molta formació, experiència, costat afable dels populars, però no representa el futur i el canvi generacional que ha de fer el PP sinó vol acabar a l'UCI.





Casado, representa una nova generació de joves dirigents que pot competir amb Ciutadans. Els dubtes sobre l'obtenció de la seva titulació generen desconfiança, és una incògnita,





Bauzá, el primer a postular-se, ha estat la llebre d'enganxament. Vol tenir un paper en el nou PP, aquesta és la qüestió. Sap que no guanyarà.





Fins al dia del congrés, la presència mediàtica dels candidats, uns més que altres, va servir de campanya electoral. Es tracta de guanyar vots entre els militants en les primàries. Després ve la segona part que és la votació dels compromissaris.





Si les coses no es fan bé, el futur de la dreta representada pel PP pot quedar molt tocat. Queden, segons Pedro Sánchez, dos anys per a les pròximes eleccions generals, temps suficient per enfonsar-se o recompondre si el PSOE fica la pota amb algunes decisions. Si per contra, ho fa bé, la travessia del desert del PP pot ser llarga i necessitarà molta aigua per sobreviure.