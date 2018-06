Torra demanarà "explicacions" al Rei si coincideixen en l'obertura dels Jocs de Tarragona

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat que demanarà "explicacions" al Rei Felip VI si coincideixen en l'obertura dels Jocs de la Mediterrània que s'inauguren aquest divendres a la nit a Tarragona.





"Si tinc ocasió de poder parlar amb ell, li vaig a explicar el que molts de Catalunya pensen des de l'1 d'octubre i, sobretot, des del seu discurs del 3 d'octubre, que creiem que va ser de part, recolzant la violència", ha assegurat en una entrevista de Cadena Ser recollida per Europa Press.





Ha lamentat que des del discurs després del referèndum de l'1-O, el monarca no hagi fet "ni una paraula de disculpa", cosa que ha dit que li retraurà.





Torra ha mantingut fins aquest mateix divendres la incògnita de si aniria a la cerimònia, i finalment ha anunciat que sí que ho farà però que la Generalitat trencarà relacions amb la Casa Reial.





"Volem posar de manifest la situació d'absoluta excepcionalitat política que viu el país", ha justificat.





"Estàvem esperant a arribar a l'últim moment de l'últim moment per saber si hi havia algun moviment per part de la Casa Rea l", a la qual Torra va demanar una reunió que el Govern va denegar.