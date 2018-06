Cospedal arrenca campanya a Barcelona mentre Santamaría busca suports a Màlaga

L'exministra de Defensa i fins ara secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, obrirà aquest dissabte la campanya interna per presidir el partit a Barcelona, mentre que l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha optat per Andalusia i celebrarà el seu primer acte a la província de Màlaga.





Per la seva banda, el exvicesecretari de Comunicació del PP Pablo Casado tindrà la seva primera parada a La Corunya.





Els candidats que opten a presidir el PP arrencaran formalment aquest dissabte la campanya i disposaran d'un total de 12 dies per recórrer Espanya i buscar suports entre els més de 869.535 afiliats de la formació. El dia 5 aquests militants votaran en urna al seu candidat preferit per liderar el PP.





En concret, es disputen la presidència del PP: María Dolores de Cospedal; Soraya Sáenz de Santamaría; Pablo Casado; el secretari executiu de Relacions Internacionals del partit, José Ramón García Hernández; l'exministre d'Exteriors José Manuel García-Margallo; i el regidor de la Font de Figuera (València), Elio Cabanes.





ERRORS EN LES CANDIDATURES





La comissió organitzadora del congrés ha trobat errors en els avals presentats per un dels precandidats, el valencià José Luis Bayo, a qui li ha donat 24 hores per a esmenar-los. L'aspirant no obstant això ha denunciat falta d'informació i ha reclamat "joc net".





La portaveu de campanya Cospedal, l'exministra Dolors Montserrat ja va avançar fa un parell de dies que dissabte serà a Barcelona en un acte en defensa de la "unitat d'Espanya". Aquest mateix dia té la intenció de visitar també Castelló i València.





A més, es repartirà actes amb el seu equip, especialment amb Montserrat, per abastar més pobles i ciutats, segons les fonts consultades, que han avançat que la seva pretensió és recórrer les 17 autonomies, així com Ceuta i Melilla en aquests 12 dies de campanya.





En el cas de Sáenz de Santamaría, el seu primer míting per als afiliats del PP en aquest procés congressual serà a Màlaga, a l'auditori Eduardo Ocón, un recinte a l'aire lliure en ple centre de la ciutat.





L'exvicepresidenta del Govern ha optat per Andalusia, una comunitat en la qual ja ha recaptat alguns suports, com el president del PP de Màlaga, Elias Bendodo, i la presidenta del PP de Sevilla, Virgina Pérez.





També li han brindat el seu suport l'exministra de Treball i diputada per Huelva, Fátima Báñez; el senador i vicesecretari d'Organització i Territorial del PP malagueny, Manuel Marmolejo; la diputada i exalcaldessa de Màlaga, Celia Villalobos; i l'alcaldessa de Marbella, Ángeles Muñoz.