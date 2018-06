Barcelona aprova el reglament per limitar les llicències de VTC

El ple de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat aquest dimarts definitivament el reglament per limitar les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), amb les que operen empreses com Uber i Cabify.





La nova regulació entrarà en vigor l'1 de juliol i exigeix una autorització per als vehicles VTC per circular en els 36 municipis de l'àrea metropolitana, tot i que ja disposin de la llicència de la Generalitat, i ha comptat amb el suport de tots els grups metropolitans excepte Cs i PP, que s'han abstingut.





A partir d'aquest moment, l'AMB tindrà vigents 399 autoritzacions de VTC, i podrà atorgar autoritzacions temporals per donar resposta a esdeveniments de gran demanda de mobilitat -com el Mobile World Congress -.





El permís metropolità dependrà de si es considera que el servei ja està cobert, i desenes de taxistes que han acudit al ple -uns 300, segons Elit Taxi - han celebrat l'aprovació de la mesura, que pretén evitar la multiplicació d'aquestes llicències.





Així ha culminat la tramitació d'una iniciativa que va anunciar al desembre la presidenta de l'AMB i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb la intenció que es compleixi la proporció fixada per llei estatal d'un vehicle VTC per 30 taxis.





El nou reglament s'ha aprovat amb la intenció de protegir el sector del taxi davant l'augment d'aquestes llicències, que podria incrementar-se en 3.000 a Catalunya a causa de diverses sentències judicials.





RESPECTAR LES "REGLES DEL JOC"





Colau ha assegurat que la norma és fruit de mesos de treball per trobar la fórmula jurídica, i ha defensat: "No mirem cap a un altre costat, mirem cap a la realitat, i no pot ser que, disfressats de noves formes d'economia, hi hagi grans interessos especulatius que se saltin les regles del joc".





El vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda, ha destacat la importància de controlar el creixement de vehicles que circulen per combatre la contaminació, i ha sostingut que aquesta mesura també va en la línia d'avançar en sostenibilitat.