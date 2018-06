CC.OO. convoca una vaga indefinida en el sector de la teleassistència de Catalunya

El sindicat CC.OO. ha convocat una vaga indefinida a partir del 3 de juliol al sector de la teleassistència de Catalunya. Els treballadors de l'empresa licitant Televida Serveis Sociosanitaris, una companyia multinacional amb seu a Anglaterra, critiquen les pèssimes condicions contractuals (sous baixos que ronden els 800 euros i ritmes de treball desorbitats), així com l'empitjorament general del servei des de l'any 2013, en què van començar a produir-se acomiadaments a l'empresa.





El comitè d'empresa, format per uns 500 treballadors, havia convocat al principi la vaga a partir d'aquest dijous 28 de juny, tot i que s'ha retardat perquè avui tindrà lloc una reunió de mediació al Tribunal Laboral de Catalunya.





"FALTA DE RESPECTE"





En declaracions a Catalunyapress, Consuelo Mirall, portaveu del comitè d'empresa, ha manifestat que "reclamem a les administracions que intervinguin, perquè no només es tracta de salaris baixos, sinó de l'empitjorament de la qualitat del servei".





Mirall ha afegit que "ja no ens permeten fer un toc d'atenció a l'usuari ni ens deixen estar en els domicilis atenent de forma correcta. Fins i tot hi ha expedients que no s'actualitzen des de fa 4 anys".





A més, la portaveu de CC.OO. ha remarcat la "falta de respecte al personal" per part de Televida, que no només "es nega a qualsevol millora laboral", sinó que "no es van presentar a un anterior acte de conciliació laboral".