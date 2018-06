Telefónica, propietària del futbol a Espanya després de comprar els drets de la Champions a Mediapro

Telefónica ha comprat els drets de la Champions a Mediapro per a les pròximes tres temporades per 1.080 milions, i ja és propietària de tot el futbol a Espanya.





Telefónica informa que l'adquisició dels drets inclou el disseny i desenvolupament dels continguts, que s'emetran en nous canals que es posaran en marxa les pròximes setmanes i que tindran el segell Movistar.





Així mateix, l'acord assolit entre Telefónica i Mediapro permet a la companyia presidida per José María Álvarez-Pallete revendre els drets a altres operadors del mercat interessats en aquest contingut i inclou la compartició dels ingressos publicitaris dels nous canals amb la productora.





L'adquisició dels drets de la Champions per al mercat residencial s'uneix a la dels drets d'emissió de tots els partits de LaLiga també per al mercat residencial en la modalitat de pagament per a les properes tres temporades, de 2019 a 2022, per 2.940 milions d'euros, anunciada aquesta setmana.





La companyia calcula que el cost net estimat del conjunt de la inversió en els drets de Laliga, la UEFA Champions League i la UEFA Europa League "a penes puja un 5%" respecte a l'última temporada de l'anterior cicle d'ambdues competicions. Aquest increment suposa un impacte de prop de 40 milions d'euros en aquesta primera temporada del nou cicle.