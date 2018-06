Nissan proposa prejubilacions i baixes incentivades per maquillar l'acomiadament de 100 treballadors

La direcció de Nissan a Barcelona ha presentat aquest dijous al comitè d'empresa dos plans de baixes voluntàries per fer front a un excedent de plantilla que ha xifrat en 100 persones .





L'empresa va anunciar el passat 22 de juny un excedent de plantilla d'al voltant d'un centenar de persones a la planta de la Zona Franca de Barcelona pel cessament de producció del Prémer.





Segons fonts sindicals, un es destina a empleats amb 57 o 58 anys complerts dins de l'any fiscal 2018 -de abril de 2018 a març de 2019- i un altre per a treballadors més joves amb més de sis anys d'antiguitat i amb el sou complet -sense la doble escala salarial-.





Per al primer col·lectiu, la direcció ofereix abonar el 90% del salari fins que compleixin 63 anys, mentre que per a l'altre grup ofereix la indemnització legal -en la majoria de casos s'aplica l'anterior a la reforma laboral, de 45 dies per any treballat amb un màxim de dos anualidades- a més d'una paga de 50.000 euros.





CONVENI COL·LECTIU





Pel que fa a les negociacions sobre la pròrroga del conveni col·lectiu, no han avançat perquè els sindicats exigeixen a l'empresa una clàusula que garanteixi que no realitzarà acomiadaments objectius per reestructuracions de departaments, cosa que no ha assumit la direcció.





Davant d'aquest bloqueig, els quatre sindicats del comitè d'empresa han decidit convocar accions: la primera serà la convocatòria d'una vaga a totes les hores extres que es puguin implantar fora de la jornada habitual, per exemple, en dissabtes.