Colau canvia d'estratègia i ajorna el debat sobre les exigències a Govern i Estat

El Govern d'Ada Colau ha canviat d'estratègia aquest divendres i ha decidit retirar dos punts del ple extraordinari que tenien com a fi acordar les exigències de l'Ajuntament als nous executius de la Generalitat i el Govern central. L'alcaldesa ha dit que l'objectiu d'aquest canvi d'última hora és "consensuar-les el màxim possible".





Colau ha obert el ple explicant que han decidit posposar fins al pròxim ple ordinari amb un "ànim més constructiu i sincer de consens" per acordar aquestes exigències, que incloïen peticions sobre habitatge, transport públic i l'acollida de refugiats, entre d'altres, en la proposta de l'executiu municipal.





El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacat que les peticions als nous executius a la Generalitat i el Govern central requereixen acords en assumptes com habitatge, el Corredor Mediterrani i les llars d'infants: "Que cal més temps? Doncs tindrem més temps ".





CRÍTIQUES DE TOTA L'OPOSICIÓ





El líder municipal del PDeCAT i exalcalde, Xavier Trias, ha avisat Colau que se'ls acaba la paciència i el sentit de l'humor: "Vostè és teatre, però ja no li vam comprar el guió. El guió és dolentíssim i equivocat", perquè és moment d'acords i fa l'impossible perquè no els hagi, segons Trias. Trias ha conclòs que "estem en un moment important de relacions amb el Govern central i el Govern de la Generalitat, i l'alcaldesa no fa el que ha de fer una alcaldesa".





Carina Mejías (Cs) ha lamentat que la primera edil tracti de fer servir el consistori com a altaveu per al seu programa electoral estatal i autonòmic, i li ha atribuït que actuï de manera unilateral: "No ha colat, li ha sortit el tret per la culata" .





El republicà Alfred Bosch ha criticat que Colau "portava dues llistes de la compra", per a la Generalitat i el Govern central, quan el que hauria de portar una llista amb el que ella va prometre i no ha fet, alguna cosa en el que sí tindrien assumptes a tractar per centrar-se en la ciutat, ha dit.





El líder municipal socialista, Jaume Collboni, ha criticat que l'actitud de Colau no ajuda a construir majories ni consens ni diàleg, i ha assegurat que els canvis al Govern de la Generalitat i al Govern central suposen una oportunitat per a Barcelona per reprendre la "normalitat".





El president del PP a l'Ajuntament, Alberto Fernández, ha retret a Colau que convoqués el ple de manera unilateral i que ara ho desconvoqui de la mateixa manera perquè li han arribat "cants de sirena que les seves propostes havien de ser rebutjades", per tractar d'evitar evidenciar la seva minoria absoluta, ha dit, mentre que la CUP no ha intervingut.





A més, Fernández ha criticat a Colau que "les seves propostes no parlen de treball, seguretat, pensions, del tancament dels CIE o de la cobertura de la Ronda de Dalt, tot el que sí reclamaba quan a Espanya gobernava el PP". "Vostè ha passat a patir amnèsia selectiva", ha conclòs el popular.





ACORD PEL MOBILE





El plenari ha ratificat l'acord aconseguit a principis de mandat per renovar la designació de la ciutat de Barcelona com Mobile World Capital per al període 2019 a 2023. El ple de l'Ajuntament ha renovat la seva aposta pel congrés mundial de telefonia i ha aprovat dotar amb 20 milions d'euros la Fundació MobileWorld Cabdal Barcelona para els propers anys per garantir la continuïtat de l'esdeveniment a la ciutat.



L'acord ha comptat amb els vots a favor del Govern municipal, el Grup Municipal Demòcrata, CS, ERC, PSC PP i els regidors no adscrits Gerard Adanuy i Juanjo Puigcorbé. CUP-Capgirem ha votat en contra de la proposta.