Yerry Mina classifica a Colòmbia com a primera del seu grup i fulmina al Senegal (1-0)

Un gol de cap del central del FCBarcelona Yerry Mina, el segon que fica en aquest Mundial de Futbol, ha concedit una important victòria a Colòmbia davant Senegal (0-1) que classifica els sud-americans per a vuitens de final com a primers de grup i que condemna a l'eliminació als africans.





Necessitava Colòmbia una victòria per ficar-se en les eliminatòries d'un Mundial per tercera vegada en la seva història i ho va aconseguir tot i completar, probablement, la seva pitjor actuació del torneig. Un poderós cop de cap de Mina a la sortida d'un córner va portar a l'eufòria a la nombrosa afició 'cafetera' congregada al Samara Arena i va provocar la decepció de la senegalesa.





I és que l'última selecció africana que quedava visqui en aquest Mundial es marxa de Rússia per l'últim dels possibles criteris de desempat. Igualada amb el Japó a punts (4), gols a favor (4), gols en contra (4) i també en el duel particular entre les dues (2-2), queda eliminada pel major nombre de targetes grogues (6 per 4 de els nipons).





Cruel final per a un equip que va merèixer més davant Colòmbia, rival al qual va controlar a la perfecció durant els 90 minuts i que només va poder portar perill en una acció a pilota aturada, fet i fet la definitiva per definir aquest igualadíssim Grup H on les quatre seleccions han acabat en un marge de tres punts.





A la primera part, un llançament de Quintero bé refusada per N'Diaye va ser l'única oportunitat de Colòmbia, que va respirar tranquil quan el VAR va anul·lar un penal inicialment assenyalat per enderrocament de Dávinson Sánchez a Sadio Mané. No obstant això, a la mitja hora va arribar la pitjor notícia possible, la lesió de James Rodríguez, que es va ressentir dels seus problemes musculars i va haver d'abandonar el duel visiblement enutjat.



SENEGAL s'esfuma I COLÒMBIA CELEBRA





Per tercer partit seguit, José Pekerman es veia obligat a fer un canvi abans del descans, una altra de les rareses d'aquest Mundial plagat de coses sorprenents. Senegal, a la qual li valia l'empat per treure bitllet a vuitens, es limitava a controlar el joc sense ensenyar les dents en atac.





A la segona part, aviat van arribar bones notícies des del Volvogrado Arena, on el gol de Polònia al Japó classificava momentàniament a sud-americans i africans. Tots dos optaven per no buscar-se les pessigolles, conscients que podien sortir tots somrient de l'estadi si no es torçava l'assumpte.



Però sí que es va torçar per al Senegal amb el gol encaixat a falta d'un quart d'hora. De nou Mina per als colombians. Els 'Lleons de la Teranga' van protagonitzar un lògic arrencada de ràbia i van encadenar tres ocasions seguides en tot just tres minuts, però van morir entre la seva falta d'encert i la perícia de David Ospina.