Llarena dóna dos dies a Puigdemont i 13 processats per pagar una fiança de 2,1 milions

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga els fets relacionats amb el procés independentista a Catalunya, ha donat dos dies de termini a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i altres 13 processats en aquesta causa pel delicte de malversació de cabals públics perquè abonin la fiança de 2,13 milions d'euros en concepte de responsabilitat civil.





En una provisió de data del passat 27 de juny, el magistrat instructor requereix als processats que aportin la quantitat de 2.135.948,6 euros fixada ja en l'ordre de processament del passat 21 de març.





Aquest muntant ha de ser pagat de forma solidària entre Puigdemont; l'exvicepresident Oriol Junqueras; i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Toni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santi Vila i Meritxell Serret.





El jutge també adverteix que si en aquest termini concedit els processats no han pagat aquesta fiança "es procedirà a l'embargament de béns" en la quantitat que sigui "suficient" per cobrir el que es reclama.









D'altra banda, Llarena també deixa a Presons que decideixi si Junqueras i Romeva han de ser traslladats a presons catalanes.





En una providència, el magistrat torna a dir que "no existeix raó processal que condueixi a la custòdia dels processaments a cap centre penitenciari concret, estant la decisió subjecta als criteris penitenciaris que la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries consideri d'aplicació".





Això mateix ho va argumentar en una altra providència amb data d'aquest dijous pel que fa a les peticions que van fer les defenses de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Igual que aquests processaments, Junqueras i Romeva van sol·licitar el seu trasllat a un altre centre penitenciari a Catalunya "per raons de vinculació familiar".





El magistrat del Tribunal Suprem contesta així, en aquesta ocasió, al director del centre penitenciari de Estremera, que seguint la mateixa pauta que els responsables de les presons de Soto del Real -on estan els coneguts com 'els Jordis'- i d'Alcalá Meco -on es troba l'exconsellera i l'expresidenta del Parlament-, van preguntar si hi ha o no algun tipus d'inconvenient per procedir al trasllat dels presos.





Encara queda per contestar a les peticions que arribin des de la presó d'Estremera, en la qual també estan empresonats Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, que van sol·licitar el seu trasllat aquest dijous, segons van informar fonts de la defensa.





En una resolució de fa dues setmanes en què denegava la llibertat de Junqueras, Forcadell i Romeva, l'instructor ja avisava que manca de competència per definir el concret centre penitenciari en el qual han de romandre els capdavanters independentistes investigats que es troben a la presó preventiva.





Recolzant-se en la jurisprudència del Suprem, Llarena explicava que als òrgans penitenciaris els correspon organitzar, gestionar i fixar l'activitat i ubicació dels presos en els establiments, "lògicament ha de ser-los reconeguda com a funció pròpia la distribució dels penats", ja que són ells els que coneixen la naturalesa dels centres i el nombre de places existents.