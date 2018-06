Dispositiu especial de trànsit durant l'operació sortida

Autopistes, companyia del grup Abertis, ha activat un dispositiu especial de trànsit, coincidint amb l'operació sortida d'estiu, amb l'objectiu de facilitar i donar cobertura a l'increment de desplaçaments en la seva xarxa viària.





L'operatiu preveu, entre altres mesures, reforçar els equips de professionals que treballen a l'autopista per atendre les necessitats derivades de l'augment de trànsit previst durant l'últim cap de setmana de juny.





La companyia també ha reforçat els seus equips de vialitat i ha incrementat el nombre de professionals que treballen a l'autopista i en els quatre centres d'operacions i seguretat viària de la companyia.





L'any passat, les autopistes gestionades per Autopistes van registrar una IMD de 28.600 vehicles durant l'operació sortida de l'estiu.





De cara a aquest any, i respecte a aquest cap de setmana, la companyia preveu que el trànsit augmenti en un 2% respecte a l'any anterior en la xarxa viària gestionada per la companyia i composta per les següents autopistes: AP-2 (Saragossa- Mediterrani); AP-4 (Sevilla-Cadis); AP-6 (Villalba-Adanero); AP-7 Nord (La Jonquera-Tarragona) i AP-7 Sud (Tarragona-Alacant); AP-71 (Lleó - Astorga); AP-61 (San Rafael - Segòvia); AP-51 (Villacastín - Àvila); AP-68 (Saragossa-Bilbao); C-31 / C-32 (Montgat - Blanes); C-33 (Barcelona - Montmeló) i C-32 (Viladecans - Sitges - el Vendrell).





CONDUCCIÓ SEGURA I RESPONSABLE





Aquest any, Autopistes ha posat en marxa al costat de Fundació Mapfre i Àrees la iniciativa Punt Segur amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la prevenció d'accidents i donar a conèixer els serveis de l'autopista.





Aquestes tres companyies han dissenyat un espai d'educació viària que consisteix en un camió hospitality d'exposició per rebre els conductors, explicar-los els punts clau per a una conducció segura i responsable, donar a conèixer els elements de la infraestructura i compartir la seva experiència a les autopistes .





Punt Segur també disposarà d'una zona exterior de revisió de vehicles, on els usuaris podran posar a punt els seus vehicles gratuïtament.





L'espai s'ubicarà a les àrees de servei de l'Empordà sentit Barcelona (AP-7) i Sobradiel sentit Saragossa (AP-68) durant el segon i l'últim cap de setmana de juliol respectivament, per fomentar la seguretat viària dels conductors que inicien o tornen de les seves vacances d'estiu.





D'altra banda, la companyia posa en marxa, després de l'èxit de l'any passat, el projecte Ludoteques d'Estiu, impulsat costat de la Creu Roja, per fomentar la seguretat a l'autopista i promoure les parades i el descans dels conductors.





La ludoteca va dirigida als més petits que, a través de tallers, jocs i altres dinàmiques grupals relacionats amb la seguretat viària, aprendran les claus per realitzar un viatge segur per autopista amb tota la família mentre els adults descansen. Són els conductors del futur!





L'espai estarà situat a les àrees de servei de Sagunt Nord i Sud, Empordà Sud, Montseny Nord, i Sobradiel Sud durant diferents caps de setmana de juliol i agost, coincidint amb l'increment de trànsit previst per a aquest estiu.





RECOMANACIONS





Autopistes recomana, abans d'iniciar la marxa, una revisió prèvia del vehicle i de la seva documentació com pugui ser l'assegurança i que la ITV es trobi en vigor.





Programar el viatge amb antelació, intentant evitar les hores de més afluència de vehicles per iniciar el trajecte i informar-se de l'estat del trànsit abans de començar el viatge.









La distracció és una de les principals causes d'accident a Espanya, i remarca evitar que això segueixi en augment, sobretot, per l'ús del telèfon mòbil.





La manca d'atenció a la carretera i al trànsit provoca que no es valorin situacions de risc amb la deguda antelació o que simplement es presentin de manera sobtada i imprevista, sense temps ni distància per reaccionar i evitar un accident. Recordem que La tecnologia ens ha d'ajudar a millorar i fer més confortable la nostra conducció, no a generar distraccions.