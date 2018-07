Les parelles del conseller d'Interior i del secretari d'Administració Local, col·locades per Torra a Presidència

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, al costat del president Quim Torra (Europa Press)





El president de la Generalitat Quim Torra ha facilitat el nomenament de Cesca Domènech, dona del conseller d'Interior, Miquel Buch, i d'Anna Figueras, parella del secretari d'Administració Local, Miquel Àngel Escobar, com a assessores adscrites al Departament de la Presidència.





En tots dos casos, la seva retribució anual com assessores en el departament de Presidència, el seu titular és Elsa Artadi, és d'uns 60.000 euros. Així ho revela aquest diumenge el diari digital 'OK Diari' que assenyala que si es sumen els seus sous, cada parella ingressarà anualment més de 150.000 euros de l'erari públic.





Cesca Domènech va ser la cap de gabinet de Miquel Àngel Escobar com a delegat del Govern a Barcelona. El seu nomenament l'destina com a assessora en l'àmbit del món local de la conselleria de la Presidència, amb una retribució anual de 60.146,92 euros, corresponents a la plaça d'un funcionari del grup A, nivell de destinació 27 i un complement específic de 33.808 , 44 euros anuals.





La seva principal tasca consisteix a donar suport i assessorament al president Torra ia la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en matèria local. En concret, determinar problemàtiques que hi hagi en aquest àmbit, preparar la informació i visites al territori, mantenir contacte amb els municipis o realitzar informes sobre activitats d'entitats locals. Abans de ser directora de l'Oficina del Delegat del Govern a Barcelona, quan ocupava el càrrec Escobar, Cesca Domènech va ser la responsable política de l'àmbit sectorial de Convergència.





Anna Figueras, va ser diputada al Parlament per CDC i és la parella sentimental del nou Secretari d'Administració Local, Miquel Àngel Escobar. En el seu cas, ha estat nomenada assessora en l'àmbit social del president Torra i estarà encarregada de donar suport a la consellera de la Presidència en la coordinació de les polítiques atribuïdes al seu departament en matèria d'Estat del Benestar, analitzar l'acció del Govern en relació a les polítiques de serveis públics i socials, assessorar la consellera en relació als sectors implicats en les polítiques i projectes socials del Govern i realitzar informes. Per això, Figueres cobrarà un total de 66.697,68 euros anuals.





PARTICIPACIÓ ACTIVA EN LA CAMPANYA DE JXCAT





Tant Domènech com a Buch han participat activament en la campanya de Junts per Catalunya, on les seves parelles tenien papers molt rellevants. Buch és el candidat número 22 de la llista i seria el proper en ocupar un escó si hi ha alguna renúncia a les llistes de JXCat. La imminent decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitar Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, li permetrà ocupar un escó al Parlament. Escobar, per la seva banda, és un dels homes de l'equip d'Elsa Artadi i, juntament amb el conseller Damià Calvet, un dels no candidats que mai faltaven a les reunions de JXCat, fossin a Barcelona, Brussel·les o Berlín.