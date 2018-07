ERC es planteja una altra DUI per anar fins al final i critica aquells que demanen gestos simbòlics

Un moment de la reunió del consell nacional d'ERC (Europa Press)





ERC no descarta promoure una altra "declaració d'independència" si l'Estat persisteix a rebutjar una negociació sobre el dret d'autodeterminació de Catalunya i, per tant, no és possible la celebració d'un nou referèndum a Catalunya.





Així consta en la ponència política --la full de ruta que ha de determinar l'acció del partit en els pròxims anys-- que ERC ha aprovat aquest diumenge en la seva conferència nacional, i que ha rebut el vistiplau de la militància amb 511 vots a favor , 6 en contra i 19 vots en blanc.





"Si davant d'un tancament persistent del Govern espanyol no és possible un referèndum d'autodeterminació, no es pot descartar una declaració d'independència", resumeix el paràgraf clau de la ponència, que s'ha donat a conèixer aquest diumenge després d'uns dies de negociacions internes.





ERC entén que aquesta nova declaració d'independència hauria de complir amb les condicions que es van fixar "en l'opinió positiva del Tribunal Internacional de Justícia de la Haia" que va emetre el 2010 sobre la independència unilateral de Kosovo.





ACTES DE DESOBEDIÈNCIA CIVIL PACÍFICS





El text final de la ponència també inclou que el partit es plantejarà "actes de desobediència civil, cívics i pacífics" tant dels seus representants com de la societat catalana si hi ha actuacions polítiques, judicials i policials que es considerin repressives.





ERC advoca per una resistència no violenta si l'Estat no s'obre a negociar sobre l'autodeterminació a "curt termini", i ha assegurat que el millor exemple d'aquesta desobediència civil i pacífica va ser el referèndum de l'1 d'octubre, que els republicans consideren un èxit.





ERC NO RENÚNCIA A CAP CAMÍ





El text original de la ponència que va promoure la direcció del partit no incloïa referències a la via unilateral, i han estat les bases les que han forçat que s'inclogués: finalment s'ha fet, però no es fixen terminis ni mètodes sobre aquesta unilateralitat.





En el discurs de cloenda, el vicepresident del Govern i número tres d'ERC, Pere Aragonès, ha explicat que el seu partit "no renuncia a cap camí" per aconseguir la república catalana de forma pacífica, tampoc la via unilateral, però ha admès que hi ha d'ampliar la majoria independentista actual.





Així, la direcció d'ERC inclou la unilateralitat entre els seus plans, però advoca a canvi per fer créixer els suports a la independència: "Si volem guanyar, necessitem ser més i més forts. Cal enfortir la societat catalana, teixir una malla impenetrable" , ha conclòs Aragonès.





En la mateixa línia s'ha expressat el president del Parlament, Roger Torrent, que ha assegurat que el seu partit està disposat a "anar fins al final", però ha criticat a aquells sectors de l'independentisme que només demanen gestos simbòlics que no van enlloc .





DIÀLEG I NEGOCIACIÓ PER A UN REFERÈNDUM LEGAL I ACORDAT





La ponència també encarrega al partit insistir en la necessitat de diàleg amb l'Estat, i assegura que la millor opció per a totes les parts seria una "sortida a l'escocesa", és a dir, que Govern central i Generalitat negociessin la celebració d'un referèndum legal i acordat.





Aragonès ha advertit al president del Govern, Pedro Sànchez, que ERC vol una negociació amb el Govern espanyol "sense renúncies prèvies", és a dir, sense renunciar a l'1 d'octubre i al dret d'autodeterminació de Catalunya.





La negociació que ha tingut la direcció del partit amb la militància es resumeix en el títol de la ponència: inicialment havia de ser 'Fem República' però part dels afiliats ho veia tebi i van proposar 'Som República '.





Finalment, com amb la via unilateral, s'ha buscat una solució intermèdia i el document es titularà 'Ara, la República catalana': s'admet que, tot i la declaració del 27 d'octubre , no s'ha implementat la independència, però s'assumeix que cal seguir intentant-ho.





Aquesta conferència també es recordarà perquè ha generat un enfrontament amb el PDeCAT: en la sessió de dissabte el president d'ERC, Oriol Junqueras, va reivindicar en una carta des de la presó que el seu partit "va salvar" l'1 d'octubre, i des del PDeCAT li van retreure que això és "segrestar" una fita col·lectiu.