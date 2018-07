Colau i Domènech, nous líders dels comuns amb el 64% dels vots

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el secretari general de Podem, Xavier Domènech, han estat escollits coordinadors generals dels CatComú amb 2.099 vots -un 64% dels participants en la consulta interna-.





Domènech repeteix en el càrrec que els nous estatuts s'han desdoblat i que havia d'ocupar un home i una dona -Colau, en aquest cas- la candidatura s'ha imposat aconseguint 20 dels 30 llocs en la comissió executiva del partit en un procés de primàries celebrat de divendres a dilluns en què han participat 3.260 persones dels 9.088 inscrits.





Per darrere de la candidatura de Domènech i Colau ha quedat la candidatura d'Comuns Federalistes que amb 681 vots -21,08% - ocupessin sis llocs en la direcció, i dels anticapitalistes de Desbordem que han obtingut 450 vots -13,93% - que els atorga 4 llocs a l'executiva.





VALIDACIÓ PER DNI





Els comuns es van comprometre a realitzar el procés de renovació de l'adreça que va sortir de l'Assemblea Constituent del 8 d'abril de 2017, que ja llavors va néixer com a provisional, i en aquesta ocasió s'han realitzat per primera vegada unes primàries que requerien de validació per DNI, per la qual cosa s'ha aconseguit un 35,87% de participació.





Després del procés, tenint en compte els nous estatuts dels comuns que limiten el nombre de càrrecs electes en la direcció a un 33%, com la llista guanyadora llança un 36,67% de càrrecs electes a la nova executiva, la Comissió Electoral ha fet una correcció i ha variat la llista definitiva.





Així, l'última persona electa de la llista, la diputada en el Parlament de CatECP, Jèssica Albiach, que anava de nombre 20 en la candidatura de Domènech ha estat substituïda per Laura Bergès.





CONSELL NACIONAL





La llista de Domènech i de Colau al Consell Nacional també s'ha imposat a la resta de candidatures i ha obtingut 142 dels 190 representants -116 escollits per circumscripció única i 74 en representació territorial-.





En aquest òrgan, Comuns Federalistes, liderat pel exconcejal d'ICV a Viladecans (Barcelona) José Luis Atienza i per la militant de BComú Maribel Ibáñez, que aposta per l'encaix de Catalunya en una Espanya federal i plurinacional, ha aconseguit 25 membres.





Desbordem, encapçalada per la diputada de ECP al Congrés Sònia Farré i el regidor del Comú de Lleida Sergi Talamonte -una llista propera al moviment anticapitalista- obté 16 llocs en el Consell, i a més, s'han emès 24 vots en blanc.